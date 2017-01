El movimiento vecinal se planta contra la saturación en la red de centros de salud

Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV) encabeza la delegación de líderes vecinales que está mañana tiene una cita con responsables del ámbito sanitario del Área V -en la que se integra Gijón junto a Carreño y Villaviciosa- para debatir y analizar la situación de saturación en los centros de salud de los barrios de la ciudad. Los vecinos quieren explicaciones, y sobre todo soluciones, a un problema que, entienden, hace tiempo que dejó de ser puntual. "No se trata del colapso de estos días por los picos de la gripe. Se trata de que ese colapso se observa también en muchos centros en los momentos de supuesta normalidad. La situación de las urgencias en el centro de salud de El Llano, por ejemplo, es terrible. Se congestiona sí o sí todos los fines de semana. Y en Puerta La Villa también hay muchos problemas", explicaba ayer Arias.

El caso de las urgencias de El Llano es especialmente sangrante según la percepción de sus usuarios y del movimiento vecinal de la zona. En la última semana de diciembre se produjeron situaciones de tensión con pacientes denunciando que habían tardado hasta cinco horas en ser atendidos por un médico. Y las colas no sólo las generaba la cantidad de enfermos. También contaron los problemas por fallos en el equipo informático que da soporte al personal del servicio.

Las asociaciones de vecinos también han detectado problemas en el centro sanitario de Perchera. Y sigue pendiente desde hace tiempo la reivindicación ante el gobierno del Principado de Asturias de reformar o construir un equipamiento nuevo que de servicio a Vega-La Camocha, donde el vecindario ha crecido en los últimos años por el asentamiento de muchas familias en las nuevas construcciones de la zona. Una realidad que se suma al envejecimiento de la población tradicional y a la cobertura de parroquias limítrofes de personalidad rural.

Aunque hay otras batallas abiertas desde el movimiento vecinal se considera como "prioritario" todo aquello que tiene que ver con la sanidad porque "afecta a los vecinos de manera muy directa". Entre centros de salud y consultorios periféricos, hay 16 equipamientos sanitarios de Atención Primaria repartidos por los barrios de Gijón.

Desde la FAV el análisis es sencillo. "Falta planificación y falta personal, eso es evidente. No nos vale que se diga que se cumple con los ratios de médico por habitante. Eso no son más que números. Puede que haya bajado la población pero es una población cada vez más envejecida y con más necesidades de atención sanitaria. Si hay que cambiar esos ratios para adecuarlos a las necesidades reales, que los cambien. Está claro que el servicio se ha ido deteriorando", sentenció el joven líder vecinal. Para Arias resulta irónico y curioso "que estemos exportando médicos a medio mundo y aquí no tengamos quien nos atienda en los centros de salud".

Junto a Adrián Arias conforman la delegación vecinal Carmen Duarte de El Llano, Carmen Vilas del Polígono de Pumarín y José Luis Rodríguez de Portuarios. La presencia de este representante de los barrios de la zona Oeste no es baladí. Otra de las grandes preocupaciones que tienen los vecinos es la repercusión directa sobre la salud de los problemas de contaminación. "No solo en lo que tiene que ver con las afecciones respiratorias. Desde hace tiempo hay estudios que establecen la relación de la contaminación con el cáncer o los ictus", concretó el presidente de la Federación de Vecinos.

La reunión de hoy, y la movilización vecinal, se centra en los problemas en el área de Atención Primaria. Pero ello no quiere decir que la FAV sea ajena a la situación de saturación en urgencias, listas de espera o plantas cerradas que se vive en el hospital de Cabueñes. Y que han sido ampliamente denunciado tanto por los pacientes como por los representantes de los trabajadores. ""Eso no lo vemos tan fácil de atajar como en Atención Primaria donde con mejorar la planificación ya se podrían conseguir mejoras", sentenció Arias.