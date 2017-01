El Festival de Cine sigue en el aire a la espera hoy de nuevo director

El futuro del Festival Internacional de Cine Gijón (FICX), una de las actividades culturales asturianas de mayor repercusión fuera de las fronteras del Principado, sigue sin estar claro. El único candidato con opciones a dirigir el certamen es ya Jaime Alonso de Linaje, quien ha desarrollado trabajos de coordinador a lo largo de los últimos seis años en la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci), aunque todavía deberá pasar hoy una entrevista con el comité de selección para esa plaza.

Esa entrevista es uno de los requisitos incluidos en las controvertidas bases de un concurso al que se llegaron a presentar nueve candidatos, entre ellos el anterior director del FICX, Nacho Carballo. La exigencia de una titulación de inglés de nivel B2 se convirtió en un escollo para tres de los cuatro aspirantes que habían sorteado el proceso hasta esa fase: los citados Linaje y Carballo, además del mierense Jorge Rivero y Gonzalo de Pedro.

No osbtante, que Linaje sea a esta altura el único candidato con posibilidades no quiere decir que vaya a convertirse de manera automática en el próximo director del principal certamen cinematográfico del Principado, aseguraron ayer fuentes conocedoras del proceso. Es más, hay componentes del comité de selección que no están muy convencidos de que el proyecto que ha presentado Linaje responda a la línea que ha hecho del FICX una de las referencias del cine independiente.

Linaje tiene que defender hoy ante el heterogéneo jurado que tutela el proceso de selección de candidatos, un concurso del que se han apartado sin ahorrar críticas los representantes municipales del PSOE e IU, su propuesta. Ese comité está formado por lso miembros del consejo de administración de Divertia, la empresa municipal de la que depende el FICX. Incluye a representantes de Foro, el partido gobernante, además de los de Podemos, PP y Ciudadanos. También del Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero y la Cultural Gijonesa. Y, además, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias y de la Cámara de Comercio de Gijón, aunque, según las fuentes citadas, estos últimos no han participado en las reuniones. De lo que decidan unos y otros tiene que salir el próximo director del FICX.

La pregunta, que ayer no dejaba de inquietar a algunos representantes municipales, es qué va a pasar si Linaje no pasa finalmente el examen de hoy y el concurso se declara desierto. ¿Se volverá a abrir otro proceso similar corrigiendo algunos de los requisitos más polémicos? ¿El gobierno de Foro optará por un nombramiento directo, al igual que en otras direcciones municipales? Hay quien asegura que, en realidad y después de las controversias que ha provocado el concurso, la elección del nuevo director debería ser una consecuencia más de las responsabilidades que asume el equipo de gobierno.

No es nada nuevo. En 1995, los socialistas nombraron directamente a José Luis Cienfuegos, que dirigió el festival hasta 2011. En ese año, y pese a los éxitos del certamen, fue destituido de un día para otro y sin muchas explicaciones por parte del equipo de Foro, que puso las riendas del FICX en manos de Nacho Carballo. Quedan aún meses para la quincuagésima quinta edición del certamen, pero hay una amplia opinión de que es necesario tomar decisiones cuanto antes.