Los vecinos piden convertir la Escuela de Comercio en centro municipal integrado

Un centro municipal integrado al estilo de los que ya existen en La Calzada, La Arena, El Llano, Pumarín y El Coto. Esa es la histórica reivindicación de la asociación de vecinos "Jovellanos" de la zona centro que ve en el edifico que albergara la Escuela de Comercio una oportunidad única para hacer realidad ese deseo. La petición vecinal de impulsar el "centro municipal integrado Distrito centro" llegará al Pleno de esta semana a través de una proposición del Grupo Municipal Socialista que defenderá su concejala Lara Martínez. El planteamiento que el PSOE hace llegar al resto de los grupos políticos para su aprobación es reformular los usos previstos para ese edificio para reformularlo como centro municipal integrado. Un estudio de los usos que sería negociado con los representantes de los vecinos del centro y que incorporaría los espacios ya comprometidos a entidades culturales de la ciudad. En esa situación están el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero, la Sociedad Cultural Gijonesa o Gesto.

"Cuatro mil metros cuadrados dan para mucho", indicaban ayer tanto la edil Lara Martínez como la presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos", Maite Cuevas. Hay que recordar que la idea del gobierno forista de Carmen Moriyón es convertir la antigua Escuela de Comercio en un equipamiento de perfil cultural donde se ubique un centro de documentación con colecciones de propiedad municipal, la Hemeroteca Provincial, la Biblioteca Asturiana del Padre Patac, la Biblioteca de la Gota de Leche, la Biblioteca cervantina de Ramón Álvarez Viña y la Biblioteca de Patricio Aduriz: además de la sede del Festival Internacional de Cine de Xixón y de varias asociaciones culturales.

¿Y por qué no también espacios para dar servicios a los vecinos de la zona ? "El centro de Gijón es un sitio ideal para tomar algo, ir de compras o pasear pero se ha convertido en un espacio muy difícil para vivir. No tenemos, como tienen en todos los demás barrios, un centro municipal, una escuela infantil, equipamientos deportivos... El centro se está quedando como un escaparate, el florero de Gijón", explicaba ayer la presidenta vecinal.

El último intento de la asociación vecinal "Jovellanos" para conseguir un centro municipal en su zona fue durante el proceso de presupuestos participativos, donde el Ayuntamiento dejó en manos de los ciudadanos el destino de ocho millones de euros en inversiones del año 2017: seis millones a través del resultado de una votación popular sobre iniciativas de todo tipo y otros dos millones a repartir entre los consejos de distrito. La idea del centro municipal en la zona centro no llegó a pasar el filtro inicial de la viabilidad técnica. Martínez recordaba ayer que se les contestó que no era posible por falta de locales o terrenos disponibles. "Eso no es un argumento técnico, eso es falta de planificación", criticaba la edil socialista con la mirada puesta en las opción de la Antigua Escuela de Comercio.

Los vecinos de la zona centro entienden que hay servicios municipales de los que ya disponen a través de otros edificios del Ayuntamiento, como la Antigua Pescadería Municipal o la Gota de Leche. O de espacios abiertos a la cultura como el Antiguo Instituto o el teatro Jovellanos. "Pero los vecinos nos siguen demandando espacios para ellos que sí tienen en otros barrios, como un aula de estudios o de videojuegos, o una pequeña oficina de información para mayores, o una sala donde puedan exponer los aficionados o un salón de actos pequeño para montar una obra de teatro..", enumeró Maite Cuevas.

El debate se plantea ahora como momento idóneo ya que está a punto de terminarse la obra de rehabilitación integral del edificio. Los vecinos entienden que es el momento ideal para sentarse a la mesa con el equipo de gobierno y llegar a acuerdos sobre los usos de esos nuevos espacios para beneficio de todos.