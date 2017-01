"Jetbone"aterriza en Gijón

"Jetbone", la banda sueca de rock 'n' Roll funky presenta su último trabajo el día 18 en la Sala Acapulco. El grupo, con influencias de los grupos de los años 60 y 70 como "The Faces" y en la línea de grupos actuales como "The Black Crowes", "Diamond Dogs" o "The Quireboys", llegan a Gijón para presentar el disco titulado "Magical Ride".

Los miembros de la banda son Alin Riabouchkin (voz y guitarra), Gustav "Gurten" Sjödin (voz y bajo), Sebastian Engberg (guitarra), Tobias Bengtsson (teclado)y Albin Linder (batería). "Jetbone" han realizado juntos más de 300 conciertos a lo largo de los últimos años girando con otras bandas como "Electric Boys".