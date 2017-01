Couto: "Fomento tiene a Gijón arrinconada y abandonada"

Sólo los tres ediles del Partido Popular se quedaron ayer al margen del frente común de ataque al Ministerio de Fomento por la paralización de todas las actuaciones vinculada al proyecto de penetración del ferrocarril en la ciudad y su complementario plan de vías. Al salón de plenos volvía el tema de la mano de Xixón Sí Puede. En la propuesta del concejal David Alonso se podía leer la exigencia de que el Ayuntamiento olicitase a Fomento la entrega en el plazo de tres meses de un estudio "lo suficientemente extenso, detallado y pormenorizado" de la situación de las infraestructuras ya ejecutadas. La petición, cuyo origen son esas imágenes del túnel del metrotrén inundados, incluía recibir datos sobre el estado de conservación. La iniciativa salió adelante por mayoría gracias a los votos de Foro, PSOE, XSP, IU y Ciudadanos.

Pero no sólo se trataba de pedir un informe. Se trataba de volver a exigir a Fomento un compromiso real con Gijón tras años de espera. Y Alonso pudo decirlo más alto pero no más claro. "Fomento pasa de Gijón. Es un puto insulto que el Ministro no haya convocado a Gijón al Norte", sentenció el edil de Xixón Sí Puede. "Ojalá mañana venga y nos cierre la boca pero les digo que ese proyecto de 422 millones no se va a ejecutar y no se van a ganar 228 millones con el suelo", concretó. XSP trabaja en un diseño alternativo del plan de vías que ahorre costes y lo haga factible a medio plazo.

El edil de Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico, y portavoz de Foro, Fernando Couto, fue menos grosero en el vocabulario pero igual de rotundo con Fomento. Eso sí no sólo con el ministerio de los tiempos del PP. "Fomento tiene a esta ciudad arrinconada y abandonada; los actuales y los anteriores", concretó después de establecer una comparación del inerte proyecto gijonés con otro similar realizado a lo grande en Málaga. "Aquí no se ve ni colaboración entre administraciones, ni inversiones. No se puede seguir así", concretó.

Si Couto hizo memoria del pasado para incluir al PSOE en sus críticas, Begoña Fernández, edil del PSOE, hizo lo propio para recordar los vínculos foristas del proyecto. Habló de un proyecto diseñado por Cascos "que hubo que paralizar con la tuneladora ya dentro porque había problemas de afecciones a los edificios y problemas con aguas subterráneas" y del apoyo que el gobierno de Foro dio al PP en campaña electoral cuando se presentó un nuevo diseño de estación intermodal del que nunca más se supo. "Hay un abandono total del proyecto", sentenció la concejala socialista.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, hizo suyo el mantra de las reivindicaciones vecinales sobre "proyecto, plazos y financiación" y Aurelio Martín, portavoz de IU, evidenció la mala espina que da "no oír de Fomento ni decir esta es boca es mía" tras la polémica por ver el túnel inundado. En este sentido, Alonso puso en duda recientes explicaciones del decano del colegio de Geólogos de Asturias sobre la idoneidad de inundar el túnel del metrotrén como fórmula más eficaz y barata de garantizar su mantenimiento. Explicaciones que había hecho suyas Mariano Marín, portavoz del Partido Popular, en su intervención. "Dejen de causar alarmismo y teatralizar. Está muy bien que soliciten este informe pero no aquí (por el Pleno) sino en Gijón al Norte", espetó Marín a los integrantes de Xixón Sí Puede.

El Partido Popular también se decantó por el no en la votación sobre la iniciativa de Izquierda Unida, defendida por Ana Castaño, en favor de exigir desde el Ayuntamiento de Gijón al Gobierno de España que eliminase trabas para la contratación de personal en las administraciones públicas. Junto a IU votaron a favor Xixón Sí Puede y Foro. Todos ellos entendiendo que se trataba de una declaración política con pocos visos de tener una aplicación real. Ciudadanos y el PSOE optaron por la abstención. En el caso de los socialistas al rechazarse la enmienda que planteaban.

A instar al gobierno de España iba también dirigida una iniciativa de Estefanía Puente (XSP) contra la pobreza energética. Sólo consiguieron los votos favorables de IU pero fueron suficientes para sacar adelante la propuesta ya que PSOE, Ciudadanos y Foro se abstuvieron. El PP volvió a votar en contra.