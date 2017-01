De dardos y un trapo negro

Año nuevo, vida vieja. Las cinco primeras horas de Pleno de 2017 dejaron claro que la herida en la izquierda municipal que dejó a finales de año la aprobación del presupuesto municipal sigue abierta y supurando. Los ediles del PSOE dejaron pasar muy pocas ocasiones de reprochar a Xixón Sí Puede y, por razones del propio devenir del debate, aún más a Izquierda Unida su "sociedad" con Foro.

El primero en abrir fuego fue José Ramón García al ironizar sobre la oportunidad perdida en "ese acuerdo que sostiene a Foro y donde IU va tomado más protagonismo" para haber concretado el pago en el primer trimestre del año de las subvenciones nominativas a las entidades sin ánimo de lucro que pedía en esos momentos Ana Castaño (IU). "Que los problemas para no haber sido capaces de construir una alternativa no nos impidan mejorar la situación en el día a día", le respondió Castaño recuperando el espectro de esa moción de censura nunca planteada para conseguir el gobierno para la izquierda.

A su compañero Aurelio Martín le tocó acto seguido escuchar los reproches de Lara Martínez sobre "su estrategia de rendición a izquierda y derecha". El portavoz de IU defendía exigir del Principado un mayor compromiso económico con la "Semana negra" y el Festival de Cine. Por enmienda de Xixón Sí Puede la petición se extendió al Centro de Arte de la Laboral. "El PSOE me recuerda hoy a la cofradía del santo reproche, espero que no se tire así dos años", bromeo Martín pidiendo a los socialistas "que no nos metan en los líos que tienen con Xixón Sí Puede". Ambas iniciativas de IU salieron adelante.

El cambio de año tampoco trajo cambio de hábitos en la tendencia de los ediles de Xixón Sí Puede a usar piezas textiles como testimonio de una reivindicación. En esta ocasión un trapo negro como apoyo a la movilización de los vecinos de la zona oeste contra la contaminación. David Alonso no se quedó en la exhibición de la provisional bandera. La idea de la popular Sofía Cosmen, que fue aprobada, de impulsar un inventario de instalaciones con amianto fue la excusa perfecta: "Esto del amianto está muy bien pero hay unas partículas PM10 y PM2,5 que también tienen que preocuparles. Muere gente en Gijón por la contaminación y ustedes (por el PP) no es que se pongan de perfil, es que se ponen de espaldas. Y el Principado también".