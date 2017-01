Moriyón compromete salas de exposiciones y aulas de estudio en la Escuela de Comercio

Ni un centro municipal integrado a imagen y semejanza de los existentes en los barrios, como pedía en su proposición el PSOE en nombre de la asociación vecinal "Jovellanos" de la zona centro. Ni una extensión de los servicios y dependencias del vecino Antiguo Instituto como planteó Xixón Sí Puede vía enmienda. Aunque reordenar los usos de la Antigua Escuela de Comercio fue uno de los debates estrella de la primera sesión plenaria del año 2017 no se llegó a ningún acuerdo que incorporase novedad alguna a la puesta en servicio del viejo inmueble universitario. Sobre la mesa sólo quedó la propuesta presentada por Carmen Moriyón en nombre del equipo de gobierno.

Una propuesta que incluye dedicar algunos de los espacios no comprometidos aún a aulas de estudio y salas de exposiciones. Una idea con la que Moriyón intentaba dar una respuesta en positivo a los vecinos de la zona centro, y al tiempo, descongestionar la actividad en el Antiguo Instituto. Todos contentos. Moriyón se encargó de explicar ante el Pleno, y planta por planta, el destino previsto para el edificio. El subsuelo es el espacio reservado y acondicionado para albergar la Hemeroteca Provincial, ahora en el polígono de Silvota, y otra serie de colecciones de propiedad municipal diseminadas por toda la ciudad. No hay que olvidar que crear ese centro de documentación municipal fue el origen de toda la operación diseñada por Foro sobre ese edificio. Además de la Hemeroteca estarán la Biblioteca Asturiana del Padre Patac, la Biblioteca de la Gota de Leche, la Biblioteca cervantina de Ramón Álvarez Viña y la Biblioteca de Patricio Adúriz.

El elemento básico de la planta baja es un salón de actos de 130 plazas. También hay una sala de consultas de todo el material custodiado en el equipamiento. A ese mismo nivel explicó la Alcaldesa "quedan tres espacios de unos 125 metros cuadrados cada uno que pensamos dedicar a salas de estudio y sala multimedia para los jóvenes". En la planta primera hay reservados espacios -siempre de 125 metros cuadrados- para la sede oficial del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) y su filmoteca y para el departamento municipal de archivos, que tendrá en la Escuela de Comercio su base operativa.

Quedan libres "dos pastillas que proponemos dedicar a salas de exposiciones", indicó Moriyón. Salas que servirían de desahogo al Antiguo Instituto que se ve obligado a rechazar exposiciones colectivas por falta de espacio. Y la segunda planta se la repartirán las cuatro entidades asociativas con las que ya había un compromiso previo: Ateneo Jovellanos, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gijonesa y Gesto. Para cada una hay 125 metros cuadrados.

La descripción realizada por la Alcaldesa fue, quizás, lo único claro en un debate que acabó de manera rocambolesca repitiendo la votación. Y es que el PSOE, entendiendo que la enmienda de Xixón Sí Puede se sumaba a su idea de partida de un centro municipal integrado, la dio por buena. La proposición salía adelante con los votos a favor del PSOE, Xixón Sí Puede, Ciudadanos y el propio gobierno de Foro. El PP se abstuvo e IU voto en contra. Así se llegó al receso en el Pleno, a los cuchicheos entre ediles y a las dudas sobre la decisión que realmente se había tomado.

Vueltos al salón de plenos, el PSOE por boca de Marina Pineda quiso dejar clara su postura: entendían la enmienda como un acompañamiento al centro municipal integrado. Aclaraciones que no dejaban nada claro hasta que Orlando Fernández Casanueva , de Xixón Sí Puede, concretó que la literalidad de su idea era sustituir de manera completa el texto del PSOE. Nueva votación, cambio de sentido del voto de XSP y Foro que se pasaron al no y centro municipal integrado rechazado. "Nuestra idea era solo reformular los usos con los vecinos, no echar abajo lo que ya había. Lamentamos que se pierda esta oportunidad", sentenció la socialista Lara Martínez, defensora de la iniciativa en nombre de su grupo político.

Más suerte tuvo el PSOE en su idea de promover la remodelación del parque de Teodoro Cuesta con la intención de apoyar desde el diseño urbanístico la convivencia en la zona. El apoyo del resto de los grupos incluía el compromiso de trabajar también en los ámbitos de la seguridad y la intervención social.

El punto de partida es conseguir en tres meses un proyecto que integre el paso entre la Carretera Vizcaína y la avenida de Portugal. El debate sirvió para que el edil de Mantenimiento y Obras del gobierno forista, Manuel Ángel Arrieta, anunciara que a principios del mes que viene se licitará el paralizado plan de realizar una intervención artística sobre las medianeras de ese tramo de la Carretera Vizcaína. Los vecinos habían denegado su autorización hasta que se clarificase que no les supondría costes ni repercusiones patrimoniales.

Y unanimidad en la tercera iniciativa que el PSOE llevó al Pleno. Aunque pidiendo flexibilidad en el plazo pedido de tres días, la edil de Hacienda, Ana Braña, asumió la petición de la concejala socialista Marina Pineda de entregar a los grupos de la oposición copia de toda la información que se envía al Ministerio de Hacienda sobre la situación económico-financiera del Ayuntamiento. "Es muy triste venir al Pleno a pedir esto", concretó Pineda tras enumerar los problemas para conseguir esa información en el día a día de la actividad municipal.