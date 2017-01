Dos timadores estafan a un septuagenario 700 euros por el método del tocomocho

La Policía Nacional busca a dos timadores acusados de estafarle 700 euros a un vecino de la ciudad de 75 años al que estafaron con el timo del tocomocho. Se trata de dos hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 35 años que abordaron a la víctima el pasado martes cuando se encontraba paseando sólo por la avenida Gaspar García Laviana.

El denunciante aseguró ante los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que actualmente se encargan de la investigación del caso que los dos estafadores se bajaron de un coche y se dirigieron a él. Uno de los timadores le dijo que llevaba encima dos cupones de la ONCE premiados con 30.000 euros cada uno y que necesitaba que alguien los cobrase porque él no sabía leer ni escribir. El hombre estaba dispuesto a que el denunciante se quedase con el premio siempre y cuando le diera una "señal de buena voluntad". La víctima aceptó el trato y se dirigió al banco. Sacó 700 euros en efectivo y se los dio al estafador. El compinche, por su parte, le dio al propietario de los cupones unos 1.000 euros en efectivo. Pero no fue suficiente. El timador le pidió más dinero al septuagenario haciéndole ver que el premio que iba a conseguir -de unos 60.000 euros-, bien merecía un desembolso mayor.

El denunciante se dirigió entonces a su casa, a donde le acompañaron los dos hombres a los que ahora busca la Policía. En cuanto le dejaron en su edifico los dos timadores abandonaron la zona con los 700 euros que le habían conseguido estafar a su víctima.

Por extraño que pueda parecer la Policía Nacional asegura que este tipo de timos clásicos -como el tocomocho o la estampita-, siguen registrándose con cierta periodicidad en Gijón.