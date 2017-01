La Universidad de mayores, entre dudas

A una repesca en la comisión que hace seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento con la Universidad de Oviedo tendrá que ir la propuesta de Ciudadanos de impulsar en Gijón el programa universitario para mayores, conocido como Pumuo. José Carlos Fernández Sarasola no consiguió los apoyos necesarios para garantizar financiación, promoción y unos locales más céntricos. El hecho de que los matriculados no lleguen al medio centenar llevó al resto de los grupos a considerar que no era un tema prioritario.