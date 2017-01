"El Costeru" elige a Santiago Alonso Corte, socio fundador, como nuevo presidente

Doscientos socios de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de La Camocha, "El Costeru", eligieron ayer como nuevo presidente a Santiago Alonso Corte, miembro fundador en 2002 de la entidad y vicepresidente de la junta directiva saliente que hasta ayer presidía Ovidio González Fernández.

Santiago Alonso Corte, jubilado de la mina, fue el único socio -de los 400 que aglutina "El Costeru"- en presentar candidatura para suceder a Ovidio González. "Fue él, tras anunciar que no seguía, quien me animó a presentarme y al consultarlo con varios amigos me animé para que esto no desaparezca después de tantos años de trabajo en las que se han hecho muchísimas cosas", señaló tras ser elegido Santiago Alonso.

En esta nueva etapa estará acompañado por Abel González, como vicepresidente; Florentino Martínez, como secretario; Mari Carmen González, como tesorera y Juan Manuel Robles y Justo Hevia como vocales de la nueva directiva que ya se ha puesto manos a la obra a trabajar en pro de las actividades y excursiones que desde hace años organizan en "El Costeru". "Viene gente con ilusiones renovadas y te animan a seguir adelante en unos tiempos difíciles donde todo es burocracia para organizar cualquier cosa pero llegamos con energía para tirar adelante", valora Alonso Corte.

Por lo pronto, está asegurada la primera excursión, prevista para el 25 de marzo a Fonsagrada, en Lugo. Además se ultiman los últimos flecos para destinos de más días y más lejos como Andalucía o Cantabria. Seguirán en marcha los talleres de madera, danzaterapia, yoga y también de cuero que sustituye a uno de cestería, ya finalizado. También mantendrán otras citas habituales como el amagüestu y la chocolatada y ultiman la contratación de un coro con fecha aún por determinar.

El presidente saliente, al que regalaron una placa en señal de agradecimiento a su largo, se mostró "muy satisfecho porque se valoró y aprobó el informe económico y la cuenta de resultados de 2016", señaló Ovidio González.