La renta social municipal puede generar "falsas expectativas" , alerta el Principado

"No generar falsas expectativas". Es el deseo y la petición que ayer formuló la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ante la inminente puesta en marcha de la renta social municipal de Gijón. La consejera Pilar Varela salió al paso del optimismo de Xixón Sí Puede, que entiende que las nuevas ayudas que pretende poner en marcha el Ayuntamiento en el mes de marzo son "totalmente compatibles" siempre que se establezca un marco jurídico "que encaje perfectamente".

La edil gijonesa de Bienestar Social, Eva Illán, se manifestó ayer en el Pleno municipal en parecidos términos, señalando que no habría problemas de incompatibilidades "tal y como entendemos estas ayudas", matizó, a la espera de presentar el borrador de esta renta social municipal el próximo día 23. No fue mucho más allá. Sólo señaló que la renta social municipal no "será ni humo ni mentiras". Illán la defendió como una prestación social con la vocación de llegar a las necesidades reales de la población, asegurar un mínimo vital de subsistencia digna y compatibles con el salario social básico y otras prestaciones.

Y dejó pendiente del resultado de ese primer contacto político el proceso para incorporar al debate a las entidades sociales de la ciudad, como le pedían IU y XSP. No quiso concretar plazos ni fórmulas de trabajo.

El Principado, por su parte, quiso dejar claro ayer que las 5.092 familias de Gijón que actualmente reciben el salario social básico como derecho subjetivo garantizado por la ley 4/2005 de 28 de octubre "no podrán percibir ninguna otra renta de carácter regular, puesto que en ese caso estarían obligados a renunciar al cobro del salario social o verían minorado su importe". Y recalca el gobierno regional: "se denomina renta a cualquier prestación periódica que se abone, ya sea en dinero o en especie, cualquiera que fuera su denominación". Por tanto, insiste Pilar Varela, "no existe ningún marco jurídico que permita compatibilizar el cobro del salario social con cualquier otra renta de carácter regular, tal y como manifestaron los concejales de Xixón Sí Puede tras la reunión".

La consejera tiene claro que "si hablamos de ayudas puntuales de emergencia social, estas tendrán que regularse como hacen el resto de los ayuntamientos de Asturias". Estas líneas ya existen actualmente y cuentan con el apoyo de fondos de la comunidad autónoma a través de la financiación del plan concertado, advierte Varela, y por tanto, "no suponen ninguna novedad, aparte de aquellas que se quieran introducir en su tramitación o cuantía".

Por todo ello "esta consejería considera muy importante clarificar estos elementos y no generar falsas expectativas en las personas que perciben una garantía de ingresos como el salario social básico o confundir sobre el tipo de ayudas que las personas pueden recibir", insistió la responsable regional tras las manifestaciones de Mario Suárez y Estefanía Puente al término del encuentro que mantuvieron en Oviedo.

Para el portavoz socialista en Gijón, José María Pérez, esta renta la renta "sólo supondría un perjuicio para quienes reciben el salario social", y su puesta en marcha supondría continuar con "la política asistencialista que practica el gobierno , mientras las personas seguirán sin itinerarios que les ayuden a salir de la dependencia de las ayudas sociales".

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, también ha apuntado al carácter finalista de estas ayudas recordando que "en Gijón ya hay líneas de ayuda a la luz, a los libros, al material escolar y bonificaciones al transporte público". "La realidad es que en nuestra ciudad ya hay una importante cobertura social a través de ayudas y bonificaciones para estos fines y, además, tenemos las ayudas de emergencia social para dar una respuesta adecuada a las situaciones excepcionales".