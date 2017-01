"No vi firmas de indignación por el cese de Carballo", dice Lara Martínez

Aunque la pregunta se concretaba en las gestiones realizadas para garantizar salas en la zona centro al Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) y se dirigía al edil y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, el devenir de los acontecimientos y la ausencia del concejal forista llevaron a la socialista Lara Martínez a reconvertir su iniciativa plenaria en un ataque directo a Foro y su acción cultural. "Hoy se cumplen cinco años de aquel cese y del fin de la política cultural en esta ciudad", remató contundente su intervención.

El cese referido era el de José Luis Cienfuegos como director del Festival de Cine. Martínez recordó como aquella decisión de Foro había movilizado a la ciudad y a los profesionales del sector sumando las firmas de más de 400 cineastas españoles. "No vi ninguna firma de indignación por el cese de Nacho Carballo", concretó. Ahora mismo, el FICX está sin director. El proceso de selección abierto para elegir a un nuevo responsable quedó desierto tras no darse por bueno el proyecto del único candidato que alcanzó la prueba final. Varios de los interesados, entre ellos el propio Carballo, fueron tumbados antes de presentar el proyecto al no poder certificar sus conocimientos de inglés según las exigencias del concurso.

La edil de Educación y Cultura, Montserrat López, -encargada de sustituir a su compañero- replicó a la socialista con un "yo también podría hablar del superpuerto, de la depuradora, del teatro Jovellanos o de las familias de los niños de mi colegio (fue directora en Monteana ) que se tuvieron que ir de sus casas por la Zalia".

En cuanto a las alternativas para garantizar salas al Festival Internacional de Cine ante el cierre y situación de subasta de los Cines Centro, la edil forista recordó que se podrían tener contactos con los responsables de los cines de La Calzada y que también sería viable usar en el futuro espacios de la escuela de Comercio y del edificio de Tabacalera. "Aunque no sea lo óptimo", concretó la concejala.

El Ayuntamiento ha ido negociando, año a año, la posibilidad de utilizar esas salas cinematográficas que había en el centro comercial San Agustín para el FICX. Un uso que ha supuesto costes económicos para su adecuación tecnológica. El coste total de ese uso el año pasado alcanzó los 75.600 euros.