Feministas exigen la "retirada urgente" de un anuncio "sexista" en varios taxis

La polémica sobre el contenido de algunos carteles publicitarios expuestos en la ciudad vuelve a resurgir unos meses después de que la intervención del Instituto de la Mujer para la retirada de una imagen en el escaparate de una tienda de reprografía del barrio de El Carmen generase en octubre una intensa corriente de opiniones a favor y en contra. En aquel caso se trataba de la fotografía -que llevaba veinte años expuesta- de una mujer en ropa interior y de espaldas, y ahora el foco se pone en un anuncio en la puerta de varios taxis que publicita un club de alterne gijonés a través de la imagen de una mujer rubia vertiendo una jarra de agua sobre su vestido mojado.

La Asociación Mujeres Progresistas "Sara Suárez Solís" puso en conocimiento del grupo municipal del PSOE la existencia del anuncio y los ediles socialistas transmitieron ayer la denuncia al gobierno local de Foro en la comisión de Movilidad del Ayuntamiento, a la que se llevan todos los asuntos relativos al sector del taxi. Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes que preside la comisión, "se comprometió a actuar", según informaron ayer desde el PSOE, cuyo grupo municipal espera que "se lleve a cabo la retirada urgente de la publicidad", que las feministas localizaron en un taxi pero que, en principio, está circulando por la ciudad a través de tres vehículos de diferentes cooperativas.

En esta ocasión la denuncia ha llegado al Ayuntamiento, al ser la administración que regula el sector del taxi en el municipio. "Son imágenes que constituyen un menosprecio a la dignidad de las mujeres, confrontan directamente con la igualdad por la que se lucha día a día y dan una imagen nefasta a un servicio público como un taxi", argumentan desde el PSOE, que además cree que el anuncio que aparece en las puertas de varios coches "infringe la ley de Publicidad". Ahora está por ver la capacidad de presión que podrá ejercer el gobierno local sobre las cooperativas de taxis para exigir la retirada de este anuncio de los vehículos en los que aparece.

José Villanueva, gerente del local anunciante, el club Glamour, se mostró ayer indignado después de conocer la denuncia del colectivo feminista y la intención del gobierno local de Foro de intervenir para intentar que se retire su anuncio de las puertas de varios de taxis. "En primer lugar quiero aclarar que pongo el logotipo de una mujer que decidió vender su imagen con un pecho al aire y le pedí a un retocador que lo tapase. Hay que recordarle a las feministas que se quejan que el dinero fue a parar a esa mujer, a esa modelo que decidió vender su imagen o a quien tenga los derechos de su imagen", recalca Villanueva. El gerente del club nocturno hace hincapié en que "para no tener problemas compré esa imagen legalmente y lo gestioné a través de una agencia de publicidad; es decir, esa mujer que aparece en el anuncio está de acuerdo en vender su imagen y ganar dinero con ella". A lo que agrega: "¿Quién es nadie para criticarlo?".

José Villanueva no entiende que haya polémica alguna en torno a la imagen elegida para publicitar su local de alterne. "¿Qué es lo que se ve? No se ve nada. Es una mujer que simplemente está vestida, echándose agua encima. A ver si van a prohibir ya hasta todas las fiestas del mundo de 'miss camiseta mojada'... Hasta un niño de diez años no ve nada raro en esa imagen de los taxis", argumenta el empresario.

La fotografía de la modelo vertiendo agua sobre sus pechos, cubiertos por una blusa blanca, va acompañada de un eslogan que dice: "Elegancia, clase y distinción". "No entiendo en base a qué van a retirar el anuncio. Es una vergüenza y me siento yo más acosado y más marginado que cualquier persona que pueda ver ese cartel", lamenta Villanueva, que quiere despejar cualquier duda acerca de su negocio. "Es todo legal, todas las mujeres que trabajan en mi local están aseguradas. Con esto me veo agraviado", asegura, antes de criticar duramente a los colectivos feministas. "Creo que si alguna feminista estuviera tan bien como la de nuestro anuncio o la del cartel de Cubiella, no protestaba tanto y no estaría metida en ningún colectivo de feminismo. A las mujeres que son así de guapas les gusta que los demás sepamos que son así y que están así, espectaculares", recalca el empresario del anuncio denunciado por la asociación "Sara Suárez Solís" y el PSOE.

Así, la polémica vuelve a estar servida en torno al contenido de algunos anuncios exhibidos en la ciudad que las feministas tildan de "sexistas".