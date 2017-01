Una reflexión sobre el miedo al diferente

La comedia "Serlo o no; para acabar con la cuestión judía", escrita por el prestigioso dramaturgo francés Jean Claude Grumberg, fue presentada en una treintena de países y lenguas. Pero faltaba España. Hasta que su amigo, el dramaturgo e intérprete Josep Maria Flotas, decidió dar el paso y adaptarla aquí. Esta noche llegará al teatro Jovellanos una obra que hacer reflexionar al público sobre el miedo al diferente. La comedia, que dará inicio a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos, cuenta con Josep Maria Flotats y Arnau Puig en el reparto, y los precios para poder disfrutarla oscilan entre los 12, 18 y 20 euros.

"La obra es buen teatro, comedia divertida, y texto de profundidad en el sentido de reflexión, inteligencia o ingenio. Con un lenguaje totalmente contemporáneo, y una escritura brillante, se provoca una sonrisa en el público", explica Josep Maria Flotats, director e intérprete de la obra.

"Serlo o no" es una comedia construida a partir de un pretexto que consta de unas conversaciones entre dos vecinos de una misma escalera, uno de ellos judío, de horizontes, conocimientos y creencias antagónicos. Y en el curso de estas conversaciones, palpita de un modo subyacente el tema de la identidad colectiva y sobre todo la personal junto con la tolerancia

Se trata de una obra de teatro político en clave de comedia, con un irresistible e inteligentísimo humor, que lleva al público a interrogarse sobre los temas más importantes de la condición humana como el compromiso ético, social y moral con uno mismo, con propios y extraños, o con la lengua, la cultura, la historia. "Es un alegato brillante e ingenioso sobre las consecuencias de la ignorancia", incide Flotats.

Durante la casi hora y media en la que se desarrolla esta obra creada por Grumberg, que según Flotats "siempre aborda temas muy serios, pero a la vez buscando la posibilidad de reír y relajarse".

Flotats estrenó "Serlo o no" a finales de 2015 en el Teatre Lliure de Gràcia. Hacía treinta años que no pisaba el emblemático espacio escénico barcelonés, donde se encumbró en los años setenta por su aún recordada interpretación como Eduardo II. Flotats, uno de los grandes de la escena tanto en España como en Francia, estará acompañado en "Serlo o no" por Arnau Puig en la interpretación, al que ha llegado a comparar con Gérard Depardieu por su fuerza expresiva".