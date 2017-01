La renta municipal "es para quienes no reciben el salario social"

"No tengo muy claro si estuvimos en la misma reunión o estuvimos en Matrix". La concejala de Xixón Sí Puede Estefanía Puente salió ayer al paso de las declaraciones de la consejera Pilar Varela, quien reiteraba hace dos días que los beneficiarios del salario social no podrán recibir la renta municipal. Porque, como señala Puente, "efectivamente, la línea 1 de la ayuda municipal, la renta social, no se puede decir que es incompatible con el salario social, ya que precisamente está destinada a la gente que no cumple los requisitos para acceder al Salario Social, como las personas menores de 25 años".

La concejala de XSP también recuerda que la línea 2, que supondría una mejora de las ayudas de emergencia y con incrementos en las cuantías, "sí es compatible, tal como nos dijeron en la Consejería, ya que el reglamento del Salario Social ya dice claramente que estas ayudas no computan". Puente afeó además al Principado que no cinsidere novedosas estas ayudas que plantea el Ayuntamiento de Gijón, toda vez que "hay una mejora significativa de las ayudas de emergencia y además va a llegar a la gente que no accede al salario social", con lo que "la eenta social es compatible y quien diga lo contrario, miente", afirma taxativa.

Del mismo modo la edil reclama que se agilicen las ayudas de emergencia a familias en el mes de enero, que en los últimos años vienen abonándose a finales de mes "y hay quien está a cero hasta que las recibe, pensemos en las personas", exige Estefanía Puente.