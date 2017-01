Quejas por el paso peatonal vallado habilitado en Marqués de San Esteban

No arrecian las críticas a las ansiadas obras de la calle Marqués de San Esteban desde su puesta en marcha el pasado viernes. Ahora, los vecinos se quejan de la "falta de planificación y aviso" en la puesta en marcha de estos trabajos, según asegura Maite Cuevas, presidenta de la Asociación de Vecinos "Jovellanos" de la zona centro de Gijón.

"Es evidente que cuando se hace cualquier tipo de obra siempre surgen inconvenientes, pero es importante que haya una planificación previa para reducir al máximo la incidencia de estos problemas", asevera Cuevas, quien confía en que "la calle no se quede meses y meses empantanada", reiterando el interés vecinal en que los trabajos de rehabilitación tengan la menor duración posible.

La mayor preocupación para muchos habitantes de la céntrica calle pasa por lo complicado de sus accesos, muchos de ellos cerrados o vallados durante los meses que duren los trabajos. Se ha habilitado un paso peatonal que no contenta a algunos usuarios. "En esta calle viven numerosas personas con movilidad reducida que ven cómo no se les pone más que impedimentos para su día a día", enfatiza Felipe Campo, vecino de la zona que ha difundido un escrito de queja dirigido a la Alcaldesa. "Además, muchas de esas personas son mayores", agrega. Precisamente por ello, Campo se pregunta qué es lo que ocurrirá en caso de emergencia, ya que "el acceso es imposible tanto para la policía como para bomberos o ambulancias, que únicamente podrían acceder a los soportales desde una esquina, no por el centro", analiza, lo cual "puede suponer un perjuicio en una situación de emergencia".

"Lo único que hacen es quitar aparcamientos de forma indiscriminada", asevera Campo; incluso por "zonas en las que no se está actuando". "Da la sensación de que hacen las cosas como quieren y les da la gana", enfatiza Campo, quien ve en esta actuación un primer paso para eliminar de forma permanente los estacionamientos.

Las obras, que dieron comienzo el pasado viernes, se prolongarán durante 5 meses, hasta verano, con el fin de rehabilitar la céntrica calle, algo que los vecinos llevaban varios años pidiendo debido al mal estado tanto de los soportales como de su falso techo y, sobre todo, del piso, que será remodelado de forma completa. Las obras se realizarán en distintas fases y buscan dinamizar la calle con un diseño novedoso y actual.