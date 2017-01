"Lambchop" actúa este sábado en La Laboral

El grupo liderado por Kurt Wagner, "Lambchop", liderado por Kurt Wagner, presentará en Gijón este sábado a partir de las 21.00 horas su último trabajo, "Flotus (For Love Often Turn Us Still)", un álbum con sonidos contemporáneos, que mezcla influencias del "rhythm and blues", soul o hip hop y que ha sido elegido por la prestigiosa revista británica "Mojo" como el "IV Mejor Álbum de 2016". El concierto tendrá lugar en el teatro de La Laboral y las entradas ya se encuentran a la venta.

'"Lambchop", un grupo referencia en la música norteamericana, lleva en activo desde inicios de los años noventa y ya han cumplido 25 años de trayectoria musical, con éxitos muy conocidos como "Nixon" o "Is a woman", con los que el grupo llegó a alcanzar su madurez compositiva e interpretativa.

Cercanos al country alternativo, "Lambchop" han creado un sonido propio girando hacia terrenos más soul con el paso de los años, pero sin olvidarse de esa pulsión dramática tan característica que ha marcado al grupo de Nashville.

"Lambchop", originalmente Posterchild, es un grupo musical formado en 1986 y está relacionada con el country alternativo, aunque su música no es fácil de encuadrar genéricamente.

En su directo, Lambchop son grandes, deliciosos, y ofrecen al público que asiste a sus atuaciones un repertorio repleto de joyas que ya forman parte del gran cancionero de la música americana de todos los tiempos. Esta circunstancia les convierte, en definitiva, en unos clásicos contemporáneos.

Las entradas para el concierto de 'Lambchop' en el teatro de La Laboral el próximo sábado están a la venta a un precio de 18 euros. Se pueden adquirir en la Recepción de la Laboral, en el Centro Niemeyer en Avilés, en la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, en la web entradas.liberbank.es, en el teléfono 902 106 601 y en la red de cajeros Liberbank.