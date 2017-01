Vivir sin colores

Hace muchos años el mundo apenas tenía color. Los colores no eran brillantes, no eran " coloridos". Todos pensaban que eso era lo normal, claro, ¿cómo poder anhelar algo que nunca existió? Es probable que ahora te sea casi imposible imaginar un mundo sin color. Pero imagínate simplemente que hubieras nacido en otra dimensión, quizás en una en que los humanos nunca hubieran visto algo amarillo, verde, o naranja. Ellos no echarían de menos los colores, porque no los han visto, no los han descubierto, y no han hablado de ellos. Imaginémonos, por un momento, que el universo es infinito (que, por cierto, no lo es, la existencia llega hasta donde lo hace la luz). Más allá de eso, sólo hay oscuridad. Lo que llama la atención es que los científicos crean que cuando hay oscuridad, es que no hay nada. Pero, si hay oscuridad, algo habrá ¿no?

Bueno, como me parece que ya me estoy yendo por las ramas, volvamos a lo de antes. Seguro que, si es que es infinito, habrá alguna galaxia diferente a la nuestra. Y sí hay partes del universo que están oscuras algo habrá por allí ? Una galaxia, sin luz, por tanto sin colores. Pero también puede haber otro extremo, puede que haya otra galaxia con colores más realistas y brillantes que los de la nuestra.

Ahora mismo puede que se esté volviendo loco pensando todo esto. Normal. Yo también. Pensemos en un paisaje, el primero que le venga a la cabeza. Puede ser desde un páramo helado hasta un desierto abrasador o incluso o un valle de hierba y flores, tan extenso que su vista no distinga o alcance a ver los límites. Seguro que si pensó en el desierto, habría arena amarillenta, cielo despejado y azul, quizá un verdoso cactus, o un oasis. Espera, ¿qué haríamos sin color? Y ¿qué nos dice del prado? Verdoso, con flores de todos los colores, cielo azul, brillante sol? (A no ser de que sea como yo, que me gustan las lluviosas y grises tormentas) inimaginable sin color ¿no? Y ahora, vamos al próximo.

Esto que ahora va a leer hará explotar su mente. Tómeselo con calma, quizá lo tenga que leer varias veces y aun así, no podrá entenderlo. Un páramo, hielo blanco, colores azulados. Imagínelo sin color. ¡No! No en blanco y negro, sin color. Ah, no se puede ¿verdad? Mire, no soy científica ni tengo mucha idea de ese tema, pero le puedo asegurar que a los tres años sus profesores le enseñaron el color negro, ¿Color? ¿No era el negro la ausencia de luz? Y ¿no era la luz la que creaba los colores? ¿Habrá otro color? Un mundo sin color ? Inimaginable.

El blanco y el negro son colores y la oscuridad si es negra. No le puedo dar respuesta a esto. Búsquelo en internet, el que todo lo sabe, y es probable que ni ahí encuentre la solución. Un mundo sin colores nunca sería posible, mírelo o piénselo como quiera. No hay forma.

Cuando a su yo de tres años le dijeron que la suma de todo los colores era el blanco, se pondría como loco a gastar su cajita de Plastidecores de colores en un papel, no vaya a ser que saliera blanco. Pero su frustración aumentaba por momentos al ver que iba ya por su penúltimo Plastidecor y que la mezcla de colores tenía un color extraño. Siempre intenté buscar un nombre a ese nuevo color parecido al negro. Frustrado, te preguntas qué he hecho mal. Nada. Lo hizo mal la persona que te dijo que todo los colores suman blanco. Las luces de todos los colores forman el blanco ya que el blanco está formado por todas las luces de colores.

Ahora intente imaginarse un nuevo color. No vale mezclar los ya existentes. ¡Ajá!, ahí le pillé. Volvamos a las galaxias, es probable que en ellas le sería inimaginable un color amarillo, pero quizá tengan otro diferente que aquí no pensaríamos.

Los paisajes: al pensar en esa palabra, se piensa en un lugar extenso, en el exterior. Las personas creen que no cambian, que son siempre iguales, pero no. Están en constante cambio. Todo los días perdemos especies que ni siquiera descubrimos. Vamos por el mal camino y lo sabemos, somos conscientes de ello, del cambio climático y bla bla bla. Los humanos somos vagos por naturaleza y las comodidades nos facilitan tanto la vida que nos hemos acostumbrado y cambiar ? Uff, pero si una persona no va a hacer nada? ya, pero el resto de sietemil millones de los que componen el planeta piensa así, y así nos va, valga la redundancia. Esos paisaje, esos grandiosos bosques y su fauna cambiaron. Si su fauna cambia, la flora también. Ambas dependen unas de otras para subsistir. Para poner un ejemplo: cada año se plantan aproximadamente un millón de árboles por ardillas que entierran su semillas y luego olvidan donde las han dejado. Un millón. Eso es mucho. Si las ardillas desaparecieran, ¡boom! menos árboles. Sería más difícil que se recuperará la inmensa cantidad que cada año perdemos. Y no hacemos caso ni yo, ni usted ni su vecino de al lado. Los paisajes han inspirado a poetas, escritores, cantantes, bailarines ? Los colores, lo mismo. Sin paisajes y y sin colores perderíamos todo ese mundo. ¿Cómo describirías a alguien sin ellos? ¡Imposible! ¡impensable! ¿Y si los colores no tuvieran nombre? Es decir, si viéramos el verde, el rojo o el azul, ¿pero no pudiéramos referirnos a ellos? Locura ¡boom! ¡boom! Cabeza ardiendo y explotando.

Dicho esto, piense que los colores pueden hacer cambiar sus emociones. El verde, tranquilo; el amarillo, enérgico y optimista; el naranja, nervioso; el negro, miedo; el blanco, limpieza, justicia, pureza... El rojo, cuidado al igual que el violeta. Estas serían las opiniones y emociones aunque pueden variar dependiendo de la persona así como el naranja crea sensación de hambre, como el rojo. Es común ver anuncios de comida con esos colores, al igual que las paredes de restaurantes. Las de los hospitales o dentistas, los blancos con toques de verde (tranquilidad), azul (pureza) o incluso morado o violeta. Sí, también se usan para el marketing. Escrito esto, no quedaya nada más pendiente. Un mundo sin colores, sin paisajes, no existiría. Por cierto, no cubrimos seguros médicos si tras leer este cuento, su cabeza ha explotado literalmente. No admitimos responsabilidades.