Aprobado un plan para beneficiar a 56 parados de larga duración

La junta del gobierno local de Foro aprobó ayer el expediente de las bases reguladoras para el proceso selectivo del programa "Actívate", un plan para beneficiar a parados de larga duración impulsado por el Principado y mejorado por el ayuntamiento en el caso de Gijón.

En el municipio, 56 personas se beneficiarán del programa "Actívate". Las bases fueron aprobadas ayer fuera del orden del día con el objetivo de no apurar los plazos y contar con tiempo suficiente para realizar el proceso selectivo. Los candidatos deben tener entre 25 y 65 años, estar inscritos en el Servicio Público de Empleo del Principado como demandante de empleo no ocupados, tener la condición de parados de larga duración, y no pueden haber estado contratados por un periodo superior a 120 días como beneficiarios en planes de empleo o formación del Ayuntamiento con posterioridad al 1 de abril de 2014.

El programa se desarrollará en Gijón en dos fases. En la primera, relativa estrictamente al plan del Principado, durante seis meses se simultaneará la formación y la experiencia profesional para alcanzar un certificado profesional. Esta fase se realizará en grupos de ocho personas. Aquellos que obtengan el certificado podrán continuar con la segunda fase, financiada por el ayuntamiento, y que consiste en prácticas de nueve meses.

La junta de gobierno aprobó también ayer las bases del proceso de selección de personal interino para la ejecución de la fase formativa del proyecto "Actívate". En concreto, buscan diez docentes para el mismo.