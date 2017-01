"Aprieten al ministro De la Serna", exigen los vecinos a Ayuntamiento y Principado

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana no se cansa de denunciar el estado de parálisis que sufre el proyecto de estación intermodal e integración ferroviaria de la ciudad, que depende de la sociedad Gijón al Norte, capitaneada por el Ministerio de Fomento y participada por Ayuntamiento y Principado. Y cada vez en un tono más elevado. El último detonante ha sido la revelación, por parte del gobierno local de Foro, de que el nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ha contestado a ninguna de las tres misivas que le remitió la alcaldesa, Carmen Moriyón; así como el compromiso con la integración ferroviaria en Bilbao y Vitoria manifestado recientemente por De la Serna.

La FAV considera que Fomento está tratando a Gijón "como una ciudad de segunda". A su juicio, "los compromisos con el País Vasco no hacen más que refrendar la opinión sobre la actitud de menosprecio del Ministerio con la ciudad, que si ya se había visto con las inversiones en Vigo o Logroño, repite la misma actuación con la infraestructura vasca". La FAV exige que "de una vez por todas se empiecen a caerse ya las caretas y se dejen de juegos de trileros". A lo que agrega: "El ministro no puede visitar Asturias sin dejar ningún compromiso, con el silencio cómplice de Ayuntamiento y gobierno regional, y luego visitar el País Vasco y anunciar tres reuniones técnicas para enero para desbloquear el soterramiento de vías o acelerar trámites en el Consejo de Ministros que afectan a las infraestructuras vascas".

Adrián Arias, presidente de la Federación vecinal, se pregunta si "los compromisos del Estado van según la comunidad en la que vivas o la fuerza que tengan tus representantes políticos para sacar adelante los presupuestos nacionales", en alusión a la negociación entre PNV y PP a nivel nacional. Por ello piden desde la FAV "un mensaje claro y directo de todos los diputados asturianos en el Parlamento: Gijón se merece lo mismo que Bilbao o Vitoria".

Arias emplaza directamente al Ayuntamiento y Principado a que "aprieten al máximo al ministro Íñigo de la Serna; no puede irse de rositas" y recuerda que "el PP (partido del ministro y actual Gobierno) acudió en coalición con Foro Asturias a las elecciones generales con unos compromisos claros con Gijón que no están ni de lejos cumpliendo". A lo que agrega: "O el PP juega con los gijoneses o el PP juega con Foro y por extensión con todos los gijoneses. Lo que está claro es que parece que los dirigentes locales y regionales del PP están a gusto con esta situación".

No entiende Adrián Arias que el ministro diga públicamente que "este mes quiero pasar a la negociación política, pactar los diseños definitivos y establecer una hoja de ruta para no perder más el tiempo en el País Vasco, y en Gijón no conteste ni a las cartas que se le envían desde el Ayuntamiento".

La FAV emplaza al Ministerio de Fomento a impulsar las mismas actuaciones en Gijón que en el País Vasco: "La convocatoria urgente de Gijón al Norte; reuniones técnicas durante enero y principios de febrero para tener en ese mes una decisión técnica tomada; y el diseño definitivo, plazos estimados y presupuesto público reflejado ya en los próximos presupuestos estatales".