El Ayuntamiento hará públicos los inmuebles que no pagan el IBI sin citar a sus dueños

El Ayuntamiento de Gijón publicará en su portal de transparencia y datos abiertos información genérica sobre los inmuebles exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad. Este es el compromiso adquirido ayer ante Izquierda Unida por la edil de Hacienda y Organización Municipal, Ana Braña, en la comisión de Hacienda. Es el plan B ante la negativa que Braña dio al portavoz de IU, Aurelio Martín, en el pasado Pleno cuando le rogó que se publicitaran los bienes exentos de ese pago con referencia a su domicilio, propietario, cuantía de la exención y norma legal que le ampara. IU apoyaba así una iniciativa de Asturias Laica aunque no sólo se preguntaba por las posesiones de la Iglesia católica

Un informe jurídico de los técnicos municipales recomendaba no facilitar esa información ya que de hacerlo se vulneraría la normativa sobre proteccion de datos. Una respuesta que no dejó contento a Martín, que no sólo pidió acceso al informe sino que replanteó su iniciativa en comisión. El planteamiento actual es facilitar la información en trazo grueso sin entrar en detalles que puedan afectar a datos de los propietarios. Así se establecerán por bloques los tipos de inmuebles exentos de pagar el IBI y la cuantía total de esa exención en ese bloque concreto. Ni titulares ni domicilios. IU, sin embargo, mantiene el objetivo de conseguir ver publicada toda la información. Su argumento es que el Ayuntamiento de Granada lo hizo.