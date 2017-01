Eva Illán, en el punto de mira por su "falta de interés y de voluntad política"

"Vivimos una situación kafkiana". Medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias (PAH) registraron ayer otros tantos formularios solicitando la dimisión de la concejala de Bienestar Social, Eva Illán porque la situación "lejos de mejorar está empeorando" como valoró ayer Miguel Ángel García, portavoz del colectivo.

Pocas soluciones, amplios plazos y falta de interés en poner fin a los problemas de los damnificados. Los argumentos son varios, ninguno nuevo, y todos apuntan en contra de la forista Illán. "Debe dimitir porque, como denunciamos hace más de un mes, a los afectados por un desahucio por alquiler ni siquiera se les está permitiendo que presenten la solicitud para optar a una vivienda de emergencia social cuando tienen derecho a ella como ha dicho el Principado de Asturias", reprocha García.

Las acusaciones empleadas para conseguir el cese de Eva Illán van más allá pues según denuncian desde la PAH es la responsable de que "las trabajadoras sociales de su concejalía tengan la orden de decir ante un desahucio de alquiler que no les presta la documentación porque no hay nada que hacer". "Y no es sólo un caso". Todo ello, según relata el propio García, desemboca en personas viviendo en coches, en trasteros u obligadas a ocupar viviendas. Un escenario que le resultó propicio para poner en valor la "Renta Básica Municipal" recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Gijón porque "la población, con la situación laboral que estamos pasando no llega; los alquileres han subido tres veces más que los empleos con lo que la situación es muy grave", insistió.

Otro de los motivos que lastran la gestión de Eva Illán viene del ejercicio anterior, cuando su concejalía dejó sin gastar seis millones de euros. Un síntoma que responde, en palabras de Miguel Ángel García a "una falta de voluntad política" y no un "tema económico". "Mantienen un reglamento de vivienda de emergencia social totalmente obsoleto, desfasado, con tiempos muy largos para resolver estas situaciones", incide.

Una vez que la comitiva de protesta depositó sus peticiones en el Registro Municipal del Ayuntamiento, en el edificio de la Antigua Pescadería Municipal, pusieron rumbo hasta la plaza Mayor donde comenzaron a gritar por la dimisión de Eva Illán así como para mostrar su intención de reunirse tanto con el Gobierno local como con el resto de grupos municipales para alertarles de la situación que denuncia la PAH.