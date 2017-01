Proponen indemnizar a quienes perdieron la vivienda por las cláusulas suelo

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), abrió ayer la puerta a la reclamación de indemnizaciones para aquellas familias afectadas por una cláusula suelo en su hipoteca que acabaron perdiendo su vivienda. "Estamos estudiando la fórmula. Con la sentencia del 21 de diciembre (en referencia al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) los desahucios y ejecuciones hipotecarias adquieren otra naturaleza y podemos imputar que el sobrecoste de la cláusula suelo fue lo que llevó a no poder pagar la hipoteca. Resarcir el daño, que sería la devolución de la vivienda, es complicado pero hay que buscar que ello no quede impune y, por lo menos, que haya una compensación económica por el daño material y a la dignidad de las personas", explicaba ayer Alonso en el Ayuntamiento de Gijón, tras mantener una reunión con ediles del grupo Xixón Sí Puede. Alonso tiene más que claro que "muchos de los desahucios que se provocaron en España, y en Asturias fueron más de tres mil, fueron por el impacto de la cláusula suelo. Y en familias cuyo único delito fue quedarse sin trabajo".

Al margen de este aspecto concreto para afectados por un desahucio, la Unión de Consumidores trabaja a destajo para dar atención a quienes están dispuestos a reclamar ante sus bancos la devolución de los pagos por una cláusula suelo tildada de abusiva y los gastos generados por la hipoteca en materia de notaría, registro, gestoría, impuestos y liquidación. En ese segundo caso, se tenga o no cláusula suelo. La Unión de Consumidores y el Ayuntamiento de Gijón trabajan de la mano en una campaña informativa. Hoy mismo hay una cita a las 19.30 horas en el aula número 6 del centro municipal integrado de La Arena. Una información que se considera básica para garantizar un éxito total en la aplicación del logro conseguido en los tribunales. Alonso mantiene que un 40% de las más de 20.000 familias gijonesa afectadas por las cláusulas suelo aún no saben que pueden reclamar.

A todas esas familias les envió Alonso dos mensajes: no hay prisa y no hay que fiarse de los bancos. El primer mensaje tiene que ver con la propia situación que vive una Unión de Consumidores de Asturias desbordada por las peticiones de información. "No hay prisa, esto no prescribe. Se puede esperar al próximo mes", explicó Alonso sugiriendo que se use el sistema de cita previa de la entidad. Sólo el primer mes, la UCE atendió peticiones de más de dos mil gijoneses.

Y el segundo tiene que ver con los primeros movimientos de algunas entidades bancarias para gestionar esa situación. Alonso hizo referencia en concreto a los comunicados enviados por Liberbank a sus clientes anunciándoles que antes del 15 de marzo procedía a eliminar la cláusula suelo del préstamo e ingresar en cuenta "las cantidades que entendamos procede" o "una medida compensatoria equivalente. "Ojo ahora con lo que nos digan los bancos, no puede ser que quien ya nos engañó una vez decida ahora que cantidad nos tiene que devolver", explicó Alonso que bromeó con la posibilidad de que la compensación sean "regalinos" de unas entidades que "en tiempos daban vajillas".

Por su parte, los ediles Mario Suárez del Fueyo y Estefanía Puente aprovecharon su encuentro con Dacio Alonso para adelantar que desde Xixón Sí Puede se trabaja ya en una iniciativa plenaria que busca impulsar desde el Ayuntamiento un proceso de divulgación en todos los barrios de la ciudad de estas medidas. A título individual Xixón Sí Puede y Podemos Xixón también colaborará con la Unión de Consumidores de Asturias "porque lo que no vamos a permitir es que se favorezca a los bancos. Las personas son lo primero", concretó Puente. Suárez del Fueyo aseguró que a nivel estatal hay un pacto entre PSOE y PP para "evitar que la banca pague". El esfuerzo por colocar la lucha de los consumidores en la primera línea de la agenda política gijonesa no se referiría solo a esta pugna contra los bancos por las hipotecas. Alonso también hizo referencia a las eléctricas "que tienen en los cortes por impago su gran negocio. A 22 euros el reenganche llevan sumados 2,8 millones de beneficios", aseguró.