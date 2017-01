El PSOE pide a Foro que especifique "oficialmente" en qué consisten las ayudas

El Principado sigue a la espera de conocer más datos sobre la renta social municipal. Así lo indicó ayer la consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela, quien señaló en un acto en Gijón que "no conocemos nada diferente", por lo que evitó generar nuevas polémicas sobre la diferencia de criterios en lo que se refiere a su puesta en marcha. "No soy partidaria de meter en más confusión a la gente, ya dije lo que tenía que decir y lo escuchó quien lo tenía que escuchar", señaló. Lo que dijo Varela hace unos días es que los perceptores del salario social no podrán cobrar nuevas ayudas periódicas que se acumulen a la aportación regional.

El portavoz municipal del PSOE gijonés, José María Pérez, instó por su parte al gobierno de Foro a "hacernos llegar información sobre las ayudas, porque nada oficial sabemos".