"No hagan más el ridículo en el pleito de las dietas", insta el PSOE a Foro

El edil socialista César González pidió ayer públicamente al gobierno de Foro que "no haga más el ridículo y no obligue al Ayuntamiento a consumir más recursos" siguiendo adelante con su batalla judicial por el cobro de dietas. El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Gijón acaba de desestimar el recurso interpuesto por los ediles del gobierno local contra el acuerdo de Pleno que fijó la prohibición de percibir dietas por asistencia a consejos de administración a los ediles con sueldo del Ayuntamiento, ya fuera por dedicación exclusiva o parcial.

Ese acuerdo, tomado en noviembre de 2015, fue promovido por el PSOE y apoyado por todos los grupos de la oposición. Además del recurso por vía administrativa, los ediles de Foro plantearon otros en vía mercantil contra acuerdos similares tomados en el seno de los consejos de administración de las empresas municipales. La petición que ayer hizo el PSOE a Foro es desistir de recurrir la actual sentencia y poner fin al resto de los pleitos.

"No es lógico, ni razonable que un gobierno pleitee contra su Ayuntamiento", indicó González para quien ha llegado la hora de que el gobierno forista "se baje de la burra, abandone una batalla absurda y no se empeñe en cobrar a tres turnos, quienes optaron por la dedicación parcial fue para compatibilizar su actividad municipal con sus negocios privados".

Fue precisamente César González quien desveló que ediles de Foro habían cobrado unos 55.000 euros en dietas por asistencia a consejos de administración de las empresas municipales entre 2011 y 2015. El PSOE calcula que Fernando Couto se llevó 20.000 euros de ese monto total. En esos años de referencia los ediles de la izquierda estuvieron apartados de esos consejos y antes no se cobraban dietas en esas condiciones. Los pagos se detectaron al volver el PSOE a esos consejos.

Desde el gobierno de Foro no se oficializó ayer sí se seguirá adelante o no con la batalla judicial. Eso sí, Fernando Couto defendió que los ediles de Foro no perciben esas dietas desde hace tiempo.