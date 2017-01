La firma de la cafetería del Grupo promete readmitir en el futuro a los despedidos

Los nueve trabajadores despedidos por la empresa adjudicataria de las cafeterías del Grupo Covadonga no dan validez al documento rubricado por ésta en el que se compromete a readmitirlos "en cuanto finalicen las obras de remodelación de las instalaciones". El rechazo al mismo quedó reflejado ayer en la manifestación llevada a cabo a la entrada de la sede de Las Mestas.

Previamente a esta concentración, Antonio Corripio, presidente grupista, dio a conocer el documento según el cual la empresa adjudicataria de la concesión de hostelería, "La Buena Vida-Tonada S.L." se compromete a "formar una bolsa de trabajo donde figuren las 9 personas despedidas por causas organizativas, además de las personas que deseen formar parte de la misma. Siendo readmitidos en primer lugar aquellos que ya figuraban como empleador de la anterior empresa, en cuanto las cafeterías de las sedes de Mareo y Las Mestas estén reformadas y se pueda desarrollar la actividad plenamente".

La representación sindical de los afectados no da validez a este documento a pesar de que la directiva del Grupo aseguró que si la empresa no cumple con ello "se arriesga a consecuencias muy graves", sin descartar una posible rescisión del contrato. La directiva señaló además que "el documento firmado por la empresa se añadirá como un anexo a la documentación de la concesión". Corripio advirtió que "se comprobará que vuelven a trabajar o que en caso de que haya alguna renuncia, ésta esté documentada".

Sin embargo a lo que la directiva del Grupo se negó en rotundo es a la pretensión de la Corriente Sindical de Izquierdas, sindicato que representa a los trabajadores, de que la entidad deportiva "avale cualquier perjuicio que pudiese sufrir el trabajador con causa en el cese y su posterior readmisión, inclusive con la adscripción directa del trabajador como personal propio en su caso". Corripio señaló que eso sería asumir como personal propio el que es de una concesión externa, como otras que hay en el club como las de limpieza o seguridad. "Estos trabajadores no son personal del Grupo pero eso no quiere decir que no nos preocupemos por ellos y por eso hemos mediado en cuanto surgió el problema", recalca. Asimismo, ayer desvelaron que las obras realizadas en la cafetería de Las Mestas, que la mantienen cerrada por ahora, se deben a "graves deficiencias encontradas" después de que dejase el negocio la anterior adjudicataria.