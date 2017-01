El plan de ayudas excepcionales al alquiler sólo ha gastado 94.603 euros del millón asignado

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) sólo ha gastado 94.603,27 euros del millón asignado a ayudas excepcionales al alquiler dentro del plan de choque. Aunque esa partida se incluía en una modificación presupuestaria aprobada en diciembre de 2015 el programa no arrancó hasta mayo del año pasado. "Y no ha sido hasta hace unos dos meses que se empezó a notar. Hubo que esperar a que corriera la voz porque lo habitual era que te dijeran que no se podían renovar las ayudas", explicaba ayer la edil de Xixón Sí Puede, Estefanía Puente. A lo largo de esos meses se han presentado 263 solicitudes de las que, a 31 de diciembre, se habían estimado 204, denegado 35 y22 estaban pendientes de valoración.

De las solicitudes denegadas, 4 lo fueron por no aportar documentación, 22 por contradicción de datos; 5 por superar ingresos; 2 por tener ingresos mínimos, y 4 por deudas con la Empresa Municipal de la Vivienda o con el Ayuntamiento. Desde Xixón Sí Puede, impulsor de la iniciativa, se quiere hacer un estudio más pormenorizado de esas denegaciones porque "algunas no nos parecen procedentes. Por ejemplo las que tienen que ver con no llegar al límite de ingresos mínimos o tener deudas con la administración local. Es necesario darles una vuelta".

En ese sentido, ayer mismo se planteó un ruego en la Comisión de Vivienda para que en Emvisa se aplique un protocolo de intervención ante casos "de solicitudes denegadas en base a cuestiones totalmente subsanables. Una intervención que puede ser social o puramente administrativa". El equipo de gobierno ha asumido la puesta en marcha de ese protocolo. Además, desde Xixón Sí Puede se denuncia que se haya finiquitado el contrato con la trabajadora social que se hacía cargo de la tramitación de esas ayudas excepcionales. Fin del contrato que no de la gestión y de las necesidades de que alguien asuma esa labor.