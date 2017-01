De la Serna asume el desbloqueo del plan de vías, pero insiste en la venta de suelo

Setenta y ocho días. Es lo que ha tardado el nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en tomar personalmente las riendas del paralizado proyecto de integración ferroviaria de Gijón. Y lo hará -poco menos que de forma sorpresiva- hoy sábado en un encuentro para el que ha citado a Principado y Ayuntamiento, los otros dos socios de Gijón al Norte, sociedad gestora del plan de vía; justo después de una semana en la que han aflorado críticas a De la Serna por no contestar a los requerimientos del gobierno local de Foro para tratar el asunto ferroviario, tanto desde el propio ejecutivo municipal como desde el movimiento vecinal.

De la Serna, acompañado de José María Pertierra, director general de Infraestructuras y Transportes, se encontrará hoy con Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, y Belén Fernández, consejera de Infraestructuras, Ordenación del territorio y Medio Ambiente del Principado. La reunión tendrá lugar en el ayuntamiento de Gijón y será la segunda vez que el ministro visita la región desde que tomó posesión el pasado 4 de noviembre. En su primera visita, en diciembre, no aportó ninguna novedad respecto al plan de vías, aunque, antes de encontrarse con el presidente del Principado, Javier Fernández, se reunión con la líder regional del PP, Mercedes Fernández. Ésta le transmitió insistentemente la petición expresa de desbloquear la situación del plan de vías y de los accesos al puerto de El Musel. A ello hay que añadir las presiones recibidas por De la Serna esta semana. El gobierno local, por medio de su portavoz, Fernando Couto, desveló que no había contestado a ninguna de las cartas que le envió Moriyón. Además, la federación vecinal le criticó fuertemente por comprometerse con otras ciudades y no con Gijón y exigió a Ayuntamiento y Principado que "aprieten" al nuevo ministro. La propia alcaldesa aseguró el jueves que "los ánimos no están bien de cara a cualquier reunión", y dijo que el encuentro "era inminente" aunque desconocía su fecha.

Fue ayer cuando se conoció la citación del ministro para hoy. Un movimiento que sorprendió incluso dentro del PP local, que no tenía programada la visita de De la Serna. Así, el ministro ha querido asumir personalmente el problema ferroviario este fin de semana y no demorar más un encuentro con los gobiernos local y regional que estaba pendiente.

Tanto ayuntamiento como Principado insisten en que para desbloquear el asunto el Ministerio debe poner dinero y plazos encima de la mesa. "La financiación es lo primero y luego cumplir con el acuerdo sobre el diseño del proyecto de la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril", afirmó Moriyón.

Sin embargo, hasta ahora desde el gobierno central del PP se ha insistido en la necesidad de comercializar los terrenos liberados de las vías para financiar la estación intermodal y la integración ferroviaria. Parece muy complicado que De la Serna cambie esa postura, aunque sí está decidido a negociar con Principado y ayuntamiento para desbloquear un proyecto empantanado. El nuevo ministro quiere avanzar en cuestiones técnicas del proyecto, pero también es su intención impulsar la comercialización de las parcelas liberadas de las vías, una forma de financiación que ayuntamiento y Principado descartan después de que la subasta del terreno quedase desierta.