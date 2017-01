Muchas horas de barra

"Quienes lo prueban, repiten". Así de contundente se mostró Lucía López, organizadora del primer Campeonato Nacional Pink! Pole Dance Fitness, celebrado en la tarde de ayer en la Sala Acapulco de Gijón, que reunió a más de un centenar de aficionados a esta novedosa disciplina.

"El pole dance es una especialidad que aúna deporte y baile", analizó López, "simplemente con una barra vertical se puede hacer multitud de cosas, desde coreografías a acrobacias mucho más fuertes y complicadas, intentando siempre contar una historia con cada ejercicio ". Así, la veintena de participantes hicieron disfrutar al público con sus sorprendentes equilibrios, apoyados en un fondo musical que iba, según los casos, desde el rock más poderoso a ritmos más suaves como el ballet o incluso la electrónica.

"El nivel en Asturias aún no es muy alto, porque no es un deporte demasiado conocido, aunque poco a poco va ganando adeptos", enfatizó López, quien recordó cómo "hace apenas dos años que abrimos la academia, la primera de la región en la que se podía practicar esta disciplina". Desde entonces, el nivel no hace más que crecer cada día.

"La mayoría de las personas que vienen a practicarlo empiezan de cero, sin ningún conocimiento previo", explicó López. Sin embargo, al contrario de lo que se pueda suponer "no hace falta tener un gran tono físico para comenzar", de hecho, lo más importante es "no dejarlo, practicar todas las semanas". De esta manera, "la fuerza se va cogiendo poco a poco, según va aumentando el nivel técnico". De hecho, "muchas de las chicas que entrenan con nosotras tienen una barra fuera de la academia para poder practicar más tiempo", para poder "pasar cuantas más horas tocando la barra, mejor".

En este primer campeonato celebrado en la región se buscaba, de alguna manera, tanto "que la gente lo vea y se enganche", como romper algunos de los tópicos que existen sobre esta disciplina. "Los perfiles de las personas que lo practican son muy variados: tanto hombres como mujeres y de todas las edades y ocupaciones", hasta tal punto que "a la academia vienen incluso abuelas, madres e hijas juntas a practicar y conocer la especialidad". Pero no es ese el único tabú que sobrevuela el pole dance. "Las coreografías que llevamos a cabo van desde el ballet a los ritmos latinos, y tanto dentro de la especialidad fitness, más deportiva, como exótica, con tintes más eróticos", explicitó López.

El concurso, divido en tres categorías -amateur, profesional y Pink!- contó con un jurado formado por cuatro de las figuras más influyentes del "pole dance" a nivel tanto nacional como internacional: Denis Terrones, Isa Nemesys, Laura Fly y Jordana de Haro, quienes hicieron especial hincapié en los beneficios que tiene la disciplina, como "tonificar los músculos o quitarse la vergüenza".

Y precisamente por ello, "estamos luchando porque el pole dance pueda llegar a ser deporte olímpico", una lucha de barra en barra que "sabemos que es larga y dura", como aseveró Isa Nemesys.