La oposición, salvo el PP, califica de "decepcionante" la visita del Ministro

La visita del ministro de Fomento Íñigo de la Serna a Gijón para intentar desatascar el proyecto de integración ferroviaria en la ciudad deja un sabor amargo a desilusión en la mayoría de los grupos políticos presentes en el municipio, a excepción del Partido Popular.

Mariano Marín, presidente de los populares gijoneses, expresaba ayer su "valoración muy positiva" respecto a la visita del ministro. "Tuvimos delante a una persona seria y rigurosa, perfectamente informada y que llegó a Gijón sabiendo qué es lo que hay", analizaba ayer Marín, quien apostilló que De la Serna "no vino a vender humo, sino a ser realista, con la firme intención de sacar el proyecto adelante". Precisamente, para buscar ese apego a la realidad del plan de vías gijonés, Marín ve con buenos ojos "hacer primero un estudio económico, para adaptar el proyecto a la realidad actual", para lo que ve necesario "articular de forma más razonable la venta de parcelas, fraccionándolas si fuera necesario". Si finalmente esta medida no consigue cubrir los gastos del proyecto, como parece que así será, "será necesario hacer aportaciones, pero en base a la participación de cada uno en Gijón al Norte".

Para José María Pérez, portavoz del PSOE en el Consistorio, la visita de De la Serna "ha sido como la de un turista en vez de como un Ministro que viene a dar soluciones", enfatizando que "no ha traído ni respuestas sobre lo que han hecho en el último año, ni proyecto de estación, ni plazos para su ejecución, ni ideas sobre cómo financiar el déficit de su antecesora", por lo que la visita "no aporta ninguna novedad". Pérez quiso del mismo modo afear al Consistorio su actitud, al apuntar que "resulta lamentable la indolencia del gobierno de Carmen Moriyón, que el jueves fingía exigir actuaciones y el sábado asume resignada que Fomento no ha hecho nada".

Por su parte, Xixón Sí Puede se mostró "ampliamente desilusionado", en palabras del edil David Alonso, quien estima que "volver a realizar un estudio económico es como volver a la casilla de salida", como si en los últimos años "no se hubiera hecho nada con rigor y seriedad" por lo que estima que "la alegría de Foro no es cercana a la realidad". Así, Alonso agradece "la deferencia de realizar la visita un sábado", pero "confiaba en otra línea, en un proyecto más claro". Para el concejal, "la idea de Belén Fernández de volver al proyecto del PSOE es como el día de la marmota".

Aurelio Martín, portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento gijonés valora la visita como "totalmente decepcionante, para lo único que sirvió fue para confirmar que su antecesora nos engañó con cálculos de financiación que no eran reales". Para Martín, la jornada se podría resumir en "ni un solo compromiso, todo palabras y ningún hecho", por lo que no entiende la "moderada satisfacción" del grupo forista ante la "visita de cortesía" del ministro.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola mostró su alegría "porque el ministro haya venido a ver de primera mano cuál es el estado de la cuestión", aunque denuncia que "necesitamos proyectos, algo concreto, no volver a la casilla de salida". Para Fernández Sarasola, las tres partes de Gijón al Norte -Gobierno central, Ayuntamiento y Principado-, deben "remar en la misma dirección".