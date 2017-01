Moriyón reprocha a De la Serna no poner plazos al nuevo estudio del plan de vías

El paso del ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, por Gijón el pasado sábado para hablar del plan de vías no ha dejado satisfecha a la regidora gijonesa. Carmen Moriyón lamentaba ayer, en su primera reflexión pública sobre la visita, "la absoluta falta de concreción" del ministro en su propuesta de elaborar un importante estudio económico que garantice la viabilidad del proyecto ferroviario gijonés. Un proyecto que supone asumir que la financiación del plan de vías no es factible, como se había pensado en un principio, con las plusvalías que genere la venta del suelo liberado de las vías para construir pisos. No hay que olvidar que ya salieron a la venta las dos parcelas más céntricas y la subasta quedó desierta por falta de ofertas.

Pero ese estudio del que habló Íñigo de la Serna no tiene fechas. Ni para su elaboración ni para su presentación. Y esa es la gran preocupación de la alcaldesa. Sin las conclusiones de ese informe económico no es factible convocar al consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte -entidad donde están representados los gobiernos nacional, autonómico y local- y alcanzar un acuerdo presupuestarios. "Si todo esto no se produce, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, si los hubiera, no figurará ninguna partida para el plan de vías de Gijón", señaló la regidora forista. Para Moriyón, "Gijón está nuevamente en un punto de espera".

Al otro lado de la balanza, Moriyón colocaba ayer algunos elementos positivos de ese encuentro que se celebró en el Ayuntamiento y donde también participó la consejera de Fomento, Belén Fernández. Elementos como la prontitud que se dio el ministro de la Serna para viajar hasta Gijón, el hecho de reconocer abiertamente y "por fin" que las plusvalías no eran la vía de financiación y el compromiso de seguir adelante con el proyecto de generar una gran estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril.

Esa ubicación es el resultado de un acuerdo tomado en Gijón al Norte a finales de 2015 con el apoyo de los consejeros de Foro y PP y refrendado en marzo de 2016. El gobierno del Principado, máximo exponente del PSOE en ese ámbito, sigue manteniendo su apuesta por el diseño anterior con la estación intermodal en Moreda. La propuesta del Museo del Ferrocarril fue avalada por la anterior titular de Fomento, la ministra Ana Pastor, que llegó a presentar unos bocetos de diseño y una propuesta económica general de 422 millones. Los ejes centrales de ese plan eran un edificio de viajeros intermodal en superficie frente al Museo del Ferrocarril, una estación de largo recorrido soterrada a menos 8 desde el Palacio de Justicia, una estación de cercanías soterrada a menos 21 metros con conectaría con el túnel ya ejecutado, una estación de autobuses cuya definición correspondería al Principado de Asturias, un aparcamiento subterráneo, la urbanización del entorno, la supresión del paso elevado de Carlos Marx y la desviación de los colectores de la zona, que realizaría la Empresa Municipal de Aguas.