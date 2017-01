El "Gijón Sound" va tomando cuerpo

El "Gijón Sound" nació con vocación de continuidad y con la intención de proponer un festival distinto a los habituales, en el que la ciudad y sus espacios se convierten en los escenarios de los músicos invitados. Lo está consiguiendo. La quinta edición de la cita, que se celebrará el viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril próximos, va tomando forma. Los organizadores ofrecieron ayer nuevos nombres para un cartel que ya cuenta con el de la californiana Julieta Venegas. Se trata de los del cantante, guitarrista y compositor Glen Hansard, así como el dúo asturiano "Elle Belga", "Novedades Carminha" y el barcelonés Depedro.

Con el "Gijón Sound" se propone crear algo así como un mapa urbano musical unido por el hilo de los conciertos. Si ya la cuarta edición dejó satisfecho al público, la organización quiere con esta quinta cita, en la que están confirmadas también actuaciones de "Ten Fe", Damien Jurado, Manel, Max Gamuza o "Las Potras", ensanchar aún más las posibilidades de un festival que es ya una sólida realidad. Hay quien le ve aún una mayor proyección.

De Glen Hansard (Dublín, 1970) sabemos que empezó su carrera como músico callejero en su ciudad natal. Hoy llena lugares como el "Carnegie Hall" o el "Hollywood Bowl". Tiene un "Oscar" a la mejor canción original por "Falling Slowly" y no es insólito verlo colaborando con alguien como Bruce Springsteen. Con su segundo álbum estuvo nominado a los "Grammy". Habrá quien lo recuerde por su papel como el guitarrista Outspan Foster en la película "The Commitments". Como autor en solitario, al margen del grupo "The Frames" y del dúo "The Swell Season", ha publicado dos álbumes con notable repercusión: "Rhythm and Repose" y "Didn't He Ramble".

"Elle Belga" es el resultado de la suma de José Luis García, exguitarrista y cantante de "Manta Ray", y de Fany Álvarez. Han elaborado una de las propuestas más singulares del panorama musical español. Y lo han hecho desde una serena sensibilidad, sin renunciar a que las realidades cotidianas entren en sus canciones. El 6 de mayo del año pasado publicaron su último trabajo, "Euforia", grabado entre la casa familiar de "Elle Belga" y los estudios ACME, en Avilés.

Pocos meses tiene también la última propuesta de "Novedades Carminha", la cuarta en su trayectoria. El trío gallego de punk y garage rock tiene reciente "Campeones del mundo". Sentido del humor, mordacidad y un directo muy potente son algunos de los atractivos de esta banda con una especial habilidad para ganarse al público. Sus componentes son Carlos Pereiro, Adrián Díaz Bóveda y Xavi G. Pereiro.

Depedro es el proyecto musical del barcelonés Jairo Zavala, compositor y guitarristas que estuvo en la fundación y dirección de "Vacazul" y "3000 Hombres", consideradas como dos de las principales bandas de rock en la España de los años noventa. Colaboró también con "Caléxico". Tiene reciente su cuarto trabajo en solitario, "El pasajero", donde hay quien dice que se encuentran algunas de las "joyas" de este artista al que le interesa la interculturalidad, lo que le pasa a él mismo y lo que les ocurre a los demás. El "Gijón Sound", que ha sacado ya a la venta los abonos para la quinta edición del festival, completará en las próximas semanas un programa que vuelve a definir los intereses de una cita que sus organizadores desean regida por la calidad y la variedad. Por lo que se va sabiendo de esta quinta edición, todo indica que tampoco defraudará este año.