El PP alerta del impacto fiscal de la nueva renta municipal

Muchas dudas sobre la propuesta de Foro y un plan alternativo. Eso es lo que avanzó ayer Pablo González, edil del Partido Popular, a cuenta de las ideas que el equipo de gobierno presentó a la oposición para poner en marcha la denominada renta municipal, que garantizaría una aportación mensual de 250 euros a las familias más necesitadas a través de una serie de ayudas. Entre las dudas que el sistema le plantea al PP están la falta de control de la picaresca, la posibilidad de un efecto llamada que lleve a empadronarse en Gijón a personas necesitadas, la duplicación del sistema actual de atención social, el encaje jurídico de las ayudas, la capacidad competencial del Ayuntamiento y el impacto fiscal que estas ayudas puedan tener sobre sus beneficiarios. "Nos tememos un segundo caso de fachadas", explicó González recordando los pagos que generaron a los vecinos de la calle Francisco Eiriz las ayudas para rehabilitar sus pisos. El PP quiere presentar alternativas a esa renta donde se primen a colectivos como pensionistas o familias con cargas familiares y se exijan contraprestaciones en trabajo o voluntariado.

Xixón Sí Puede, a través de su edil Estefanía Puente, reivindicó ayer un cambio en el sistema de tramitación de las ayudas sociales de emergencia que impida las demoras habituales en el pago que se suelen dar en el mes de enero. Según los datos aportados por Puente entre los días 19 y 20 de este mes se abonaron 208 ayudas y aún quedan diez pendientes de pagar. "Lo achacan a una cuestión administrativa que tiene que ver con la aplicación informática y que no se puedan hacer los pagos hasta que el presupuesto no esté publicado pero seguimos sin entenderlo porque las ayudas al alquiler se pudieron pagar en enero. Porque esas sí, y éstas no", indicó la concejala. Pero más allá de esas trámites burocráticos en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Puente pide que se habilite el mecanismo que se considere necesario para que esto no vuelva a ocurrir en enero del año que viene. "Hemos tenido constancia de gente que lo está pasando francamente mal este mes, por lo que es preciso cambiar cuanto antes este método y asegurarse de que el año que viene no vuelva a suceder lo mismo", indicó la concejala.