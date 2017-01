La Cocina Económica, saturada de mantas por culpa de un bulo

Agradecidos pero también saturados. Así están estos días los trabajadores de la Cocina Económica de Gijón. Un bulo distribuido por internet ha llenado el ropero de sus instalaciones de mantas que, por el momento no necesitan. "Ya no sabemos como decir que no a la gente que viene", señala una de las trabajadoras de esta institución. Desde la Cocina Económica aseguran que ya han recibido más de un centenar de mantas.

Todo empezó hace días. Un internauta colgó en la red un mensaje que supuestamente le había enviado un conocido suyo y en el que se solicitaban de forma urgente mantas para la Cocina Económica. Decenas de personas distribuyeron el mensaje por Facebook y Twitter. El lunes empezaron a llegar y a acumularse las mantas. El mensaje se llegó a compartir incluso desde perfiles oficiales de empresas con sede en Gijón.

La propagación de este bulo por internet se ha quedado, afortunadamente, en una anécdota. Pero la realidad en otras ocasiones es muy distinta. Hace unos meses la Policía Nacional de Gijón tuvo que llegar incluso a lanzar un comunicado público para desmentir que se estuvieran llevando a cabo secuestros de menores en la red. A nivel nacional los agentes utilizan sus perfiles en redes sociales para alertar de la presencia de bulos en internet que advierten de campañas de promoción o de cheques regalo.