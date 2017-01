David Alonso: "No hay plan B, ni C ni D del Ministerio en la depuradora del Este"

"Si el Ministerio de Medio Ambiente quiere seguir defendiendo la nueva depuradora del Este, que lo haga. Pero sin mentir. Aquí han mentido descaradamente". La acusación la hacía ayer el edil de Xixón Sí Puede, David Alonso, en referencia a la contestación que desde el ministerio se dio hace unos días a una pregunta del diputado podemista Segundo González. En esa respuesta se justificaba la demolición del sistema de desarenado y desengrasado de La Plantona "porque ya estaba previsto en el anteproyecto", se minimizaba la capacidad de ese sistema en la eliminación de contaminantes y se planteaba como solución al problema de la depuración de las aguas en Gijón "a puesta en funcionamiento del pretratamiento de la Edar Este que debe ser confirmada por la Audiencia Nacional".

Las "mentiras" que encuentra Alonso en esa respusta tienen que ver con que ese desmantelamiento se eliminó en una modificación posterior del proyecto y con que los porcentajes no se corresponden con datos aportados por otros organismos oficiales. Pero de esa respuesta también concluye el edil de XSP que "el Ministerio no tiene plan B, ni C ni D para la depuradora del Este. Al final somos otros los que intentamos dar soluciones cuando la responsabilidad es del gobierno".

Alonso hizo esta reflexión pública en un acto compartido con el diputado nacional Segundo González y el diputado autonómico Héctor Piernavieja. Fueron ellos quienes se encargaron de recordar que ya se aproxima una nueva temporada de baños en la ciudad sin que se calcule ninguna solución al problema de la falta de depuración y que sobre la espalda de España carga una sanción europea por los incumplimientos en materia de saneamiento de 14 ciudades, entre ellas Gijón. Una delegación de Podemos tiene prevista para marzo una reunión con representantes de la Comisión Europea de cara a clarificar las condiciones de esa sanción y las alternativas para minimizar sus consecuencias.

Ya sea con el ejemplo de la depuradora del Este o con la situación del túnel del metrotrén y el desarrollo del plan de vías, Podemos denuncia el "poco interés del gobierno por las infraestructuras asturianas" y la tendencia de PSOE y PP a "escurrir el bulto" en temas importantes.