"El ministro De la Serna vino a no decir nada", critica la federación vecinal

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana recibió ayer a representantes de Podemos en el Ayuntamiento, Principado y Congreso de los Diputados, que les explicaron su alternativa para el plan de vías. "Vemos con muy buenos ojos que haya una organización política que trabaje este tema, haya estudiado una propuesta y se haya puesto manos a la obra. Han contado con nosotros", destacó Adrián Arias, presidente de la FAV, que contrapuso esa actitud a la de los partidos que gobiernan en las administraciones implicadas en el plan de vías: PP (ministerio), PSOE (Principado) y Foro (ayuntamiento).

No se olvidó Arias de la reciente visita a Gijón del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para un encuentro con ayuntamiento y Principado para intentar desbloquear el proyecto de integración ferroviaria. "Nos parece fundamental que se trabaje con nosotros, que hemos manifestado nuestra preocupación por el proyecto. Cosa que no hemos visto con la visita del ministro. No fuimos ni siquiera informados de la visita ni ha habido comunicación por parte del Principado y Ayuntamiento", lamentó Arias, que valora negativamente la visita de De la Serna.

"Fue decepcionante para el movimiento vecinal porque creemos que un Ministro de Fomento, después de que sus predecesores hayan ninguneado a los vecinos de Gijón, no puede venir a hacer un desayuno informativo, tal y como vino, y a no plantear absolutamente nada. Ni convoca Gijón al Norte -sociedad gestora del plan de vías- ni ha dado un compromiso para los presupuestos de 2017. Vuelve a decir lo mismo. La visita ha sido decepcionante mientras que los hechos el ministro no demuestren lo contrario y éstos tienen que ser inversión publica para 2017. Vamos a ver ahí, en los presupuestos, cuál es el compromiso con los vecinos de Gijón de todos los partidos", criticó el presidente de la FAV.

Respecto a la alternativa ideada por Podemos, que incluye el aprovechamiento de la actual estación provisional para abaratar costes y el uso del túnel del metrotrén, la FAV debe estudiarla, pero agradece que "nos inviten a trabajar con ellos". A lo que agrega Adrián Arias: "David Alonso nos informa de todo y cuenta con nosotros. Da gusto trabajar con concejales así".