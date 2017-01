Aguas municipales revueltas

Una vez más, la pasada gestión socialista de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) vuelve a pasar por escrutinio judicial en un proceso avivado por las sospechas sobre dicha gestión vertidas por el actual gobierno local de Foro. En esta ocasión, la Fiscalía pide condena para el exgerente de la entidad, Luis Alemany, y su expresidenta, la exconcejala del PSOE Dulce Gallego, que se sientan en el banquillo junto a tres empresarios, acusados de beneficiarse de contratos adjudicados por la EMA de forma irregular, según defienden la Fiscalía y los actuales gestores de la empresa de aguas, personada como acusación particular. En procesos judiciales anteriores en los que se trató sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la EMA que vuelven ahora a juicio, los tribunales no las percibieron.

La vista oral ha arrancado hoy en el juzgado de lo penal número 2 de Gijón, pero se alargará en otras cinco sesiones, siempre de lunes: 6, 13 y 20 de febrero, y 6 y 13 de marzo. De este modo, durante seis sesiones se someterán a un exhaustivo examen probatorio las acusaciones vertidas por Fiscalía y los actuales gestores foristas de la EMA.

Después de la primera vista, que tendrá lugar hoy y en la que declararán los cinco acusados -para los que la acusación pública pide dos años de prisión, una petición de condena que eleva a tres años el abogado de la EMA- por la sala de vistas del juzgado desfilarán, para declarar en calidad de testigos, el portavoz del gobierno local de Foro, Fernando Couto, así como ex altos cargos y exfuncionarios municipales de peso, como es el caso de Pablo Álvarez Cachero, quien sustituyera a Alemany en la gerencia de la EMA; Dora Alonso, ex secretaria general del Ayuntamiento de Gijón; Juan Salas, quien fuera interventor general municipal; así como Javier Tagarro. Este último era el responsable técnico de la EMA y fue despedido tras la llegada del gobierno local de Foro. Precisamente por ese despido se produjo un proceso judicial perdido por la Empresa de Aguas tras una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) no ve delitos en la gestión socialista. Sin embargo, la Fiscalía sí que ha visto ahora indicios suficientes como para pedir la condena de Alemany, Gallego y los empresarios José Luis González (Suymcoplas) y Jaime Martín y Javier Fernando Balseiro (Aldesa).

La Fiscalía estima que se adjudicaron directamente a estas empresas 22 obras que, según la acusación, deberían haber salido a concurso. El montante con el que se beneficiaron irregularmente esas empresas, según calcula la fiscal, asciende a más de 2,15 millones de euros.