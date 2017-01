Gallego: "Recibíamos felicitaciones por la rigurosidad de las cuentas de la EMA"

La exconcejala socialista Dulce Gallego y el ingeniero Luis Alemany han declarado esta mañana en el juicio oral por el caso de supuestos contratos adjudicados irregularmente por la Empresa Municipal de Aguas (EMA), en el que la Fiscalía pide dos años de prisión para cada uno de ellos al acusarles de prevaricar cuando ocupaban la presidencia, en el caso de Gallego, y la gerencia, en el caso de Alemany, de la EMA.

Gallego recalcó que el contrato marco firmado con "Suymcoplas" y "Aldesa", las empresas que se beneficiaron irregularmente según la acusación, se aprobó en el consejo de la EMA y "teníamos todas las garantías de que todo lo que se estaba haciendo era legal". La Fiscalía les acusa de adjudicar a dedo a "Suymcoplas" y "Aldesa en base a ese contrato marco contratos de más de 50.000 euros que debían salir a concurso, según la fiscal. Sin embargo, Alemany señaló que ese límite de precio no estaba marcado y que se les daba obras que había que realizar "con premura" en aras de un buen servicio de la EMA.

Gallego incidió en que "hacíamos auditorías continuamente y recibíamos felicitaciones de los auditores por el grado de rigurosidad con el que la Ema llevaba las cuentas". Tanto ella como Alemany aseguraron que ni la secretaria general del ayuntamiento ni el interventor manifestaron ningún reproche al contrato marco y a las obras adjudicadas a través del mismo.

Ambos contestaron a las preguntas de la Fiscalía y a las de sus abogados, pero no a las de los actuales gestores de la EMA, que ejercen la acusación particular. "Ya les he escuchado bastante en la prensa", manifestó con sorna Alemany.

Esta mañana también tienen que declarar en el juicio los tres empresarios acusados de beneficiarse de los contratos de la EMA. Habrá cinco sesiones más de este juicio.