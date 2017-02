Divertia aprueba otro proceso para elegir director del FICX a diez meses del certamen

A diez meses de celebrarse la 55ª. edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), el consejo de administración de Divertia aprobó ayer por mayoría -con el voto en contra del PSOE y el PP- las bases para iniciar un nuevo concurso que permita la elección de su próximo director.

Los nuevos requisitos, que se publicarán este jueves 2 de febrero, se antojan más flexibles que en el fallido primer proceso de selección. Al menos, en lo que al nivel de inglés se refiere. El nuevo texto estipula que, para acreditar el dominio del nivel de inglés requerido (el B2), los candidatos se enfrentarán a una prueba de nivel que realizará un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón. Mediante una entrevista personal, el docente evaluará la destreza hablada y escrita de cada postulante a dirigir el FICX que avale que éste se puede desenvolver convenientemente en esta lengua.

Precisamente, fue el nivel de inglés de los candidatos el principal escollo que dio al traste con el primer proceso -declarado desierto por la Comisión de Valoración de Divertia el pasado 10 de enero-. Las bases de entonces requerían de un título oficial que demostrase el dominio de esta lengua anglosajona y sólo un candidato (Jaime Alonso de Linaje) lo acreditó. Ahora, tras la aprobación de las bases, este requisito ya no es necesario y bastará con convencer al profesor de que se manejan con el inglés.

Otra de las novedades respecto a las primeras bases es la creación de una comisión de expertos que evaluará cada proyecto cinematográfico que se presente. Esta comisión estará presidida por el gerente de la empresa municipal Divertia y un mínimo de cuatro expertos que valoren la calidad de cada oferta. El elenco será elegido de entre las propuestas que presenten los integrantes del propio consejo de administración de Divertia.

Por el momento no hay un plazo cerrado para determinar el ganador del concurso, pero todo apunta a que, en el mejor de los casos, durará un mes el proceso lo que dejaría un margen de maniobra de nueve meses. Tiempo que a ojos del Partido Popular es insuficiente para hacer un festival con calidad y garantías. "Por eso hemos votado en contra, este procedimiento no creo que sólo se demore un mes, además podría ser en balde otra vez", advierte José Antonio Iglesias, miembro del consejo de Divertia por el PP. "El equipo de gobierno podría resolverlo en un par de días nombrando a quien quisiesen", añade. El otro voto negativo llegó desde las filas socialistas. "Es un no al proceso, el Gobierno debe gobernar y eso implica asumir la responsabilidad de nombrar un director. Se ha perdido un año y dañado la imagen del festival", critica Lara Martínez.

Pese a que el puesto es un cargo de libre designación y el Gobierno local tiene legitimidad para nombrarlo de "motu propio", los responsables de Divertia optaron por un proceso abierto que ha retrasado el nombramiento más de lo esperado. La Comisión de Valoración rechazó el proyecto de Alonso de Linaje porque "no imprime al FICX el giro que se pretendía con esta convocatoria". Ahora, las nuevas bases buscan director con celeridad. La 55ª. edición del FICX comenzará el 7 de noviembre. Quedan diez meses.

El consejo de Divertia, además, aprobó ayer una partida de 60.000 euros para que barrios y parroquias organicen sus fiestas, diez mil euros más que el año pasado.