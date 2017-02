Dani Martín: "Es una maravilla empezar mi gira en Gijón y en un teatro tan bonito"

"Es maravilloso empezar mi gira y hacerlo en Gijón, en un teatro tan bonito. Tenemos ganas de empezar la gira de la noche de mañana y de disfrutar de la música". Dani Martín ha mostrado esta mañana algunos de los detalles de su concierto en el teatro de La Laboral, que ya ha agotado todas las entradas, y que empezará mañana a partir de las 21.00 horas.

El cantante presentará al público su último trabajo, titulado "La montaña rusa", que es el octavo de su carrera, y tercero en solitario, incluyendo los cinco de "El canto del loco". "Me apetecía hacer una gira en sitios donde la gente venga a disfrutar esos momentos de escuchar música y disfrutarlo sin agentes externos que te molesten", comenta Dani Martín.

Sobre el concierto de mañana, que le hace especial ilusión por ser en la tierra de su abuelo materno, el cantante explica que "habrá una puesta en escena de luces y sonido maravilloso, con un escenario diseñado por mí precioso, que a mí me encanta. Me apetecía presentar el disco que acabo de sacar, y tocarlo prácticamente entero. Llevo una banda increíble y estoy muy contento, suena muy bien. Será un concierto muy emocionante".

Dani Martín cuenta también que "tocaré canciones de discos anteriores, y también habrá otras de El Canto del Loco. Para llegar hasta el día de hoy hay muchas canciones que me han traído hasta aquí. Me parece bonito que formen parte del repertorio".

Sobre su último trabajo explica que "es un disco muy mío, muy visceral, pero que habla de todo. De la dificultad de encontrar el equilibrio en las emociones, de la falta de generosidad que tenemos a veces los seres humanos, las ambiciones y los pensamientos irracionales que a veces nos hacen tomar decisiones creyendo que las cosas son de una determinada manera".

De teloneros actuarán el grupo asturiano "Destino 48". "Como han hecho conmigo desde el principio, me parece necesario brindar un espacio y un lugar a gente que viene haciendo cosas con un discurso bonito, con cariño y amando a la música. Es muy bonito compartir momentos con gente que le apasiona lo mismo que a mí, y que siente la música de una manera parecida a como la siento yo", ha comentado Dani Martín.

Sobre la elaboración de sus temas, el que fuera también cantante del grupo "El canto del loco" señala que "me tienen que pasar cosas para componer. A veces pienso que no soy un músico o un artista, sino una persona que tiene la suerte de convertir mis vivencias en canciones. Y cuando no me está pasando nada, más que equilibrio y alegría, me salen canciones muy aburridas, así que de las experiencias, los sentimientos, y las cosas que me pasan, me salen canciones. Me gusta componer en mi casa, o en casa de un amigo".