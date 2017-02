Los planes de empleo acumulan unas 400 reclamaciones contra el Ayuntamiento

Unas 400 reclamaciones lleva acumuladas el Ayuntamiento de Gijón en los últimos años referidas a irregularidades en las contrataciones de personal de planes de empleo. Y aunque no todas llegaron a los tribunales -ni todas las que se judicializaron acabaron en sentencia desfavorable para el Ayuntamiento- el número que manejan los responsables municipales es lo suficientemente importante como para evidenciar la envergadura del problema. De hecho, esa cifra de 400 se corresponde, más o menos, con el número de beneficiarios que suelen movilizar al año los planes de empleo que se gestionan desde el Ayuntamiento de Gijón.

Aunque quizás más relevancia tenga el número que marca el coste económico de esas reclamaciones para las arcas municipales. El gobierno de Foro ya tiene asumido un desembolso de 4,5 millones en indemnizaciones que avala con partidas presupuestadas de ejercicios anteriores y una previsión para el año que acaba de empezar. Pero desde ámbitos sindicales dan por bueno que el coste no bajará, en el mejor de los escenarios, de los cinco millones de euros. Y nadie está seguro de que la sangría que ahora se vincula a contratos de los planes "Gijón Innova (2008-2011)" y "Gijón Inserta (2012-2015)" no tenga continuidad en los próximos meses. De ahí la llamada de atención realizada esta semana desde el gobierno municipal de Foro, y más en concreto desde la Dirección General de Empleo que encabeza Pelayo Barcia, sobre la amenaza real que existe para la continuidad de los planes de empleo de Gijón si se mantiene la actual situación de litigiosidad. Barcia centraba su acusación en la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) que había anunciado un recurso contencioso administrativo si Foro no se avenía a ocupar con funcionarios plazas que reserva para personal de acciones de inserción laboral.

Pero los planes de empleo no son sólo un quebradero de cabeza para Gijón. El problema tiene trascendencia nacional y, en el caso concreto de Asturias, ha generado que muchos ayuntamientos hayan optado por renunciar a ellos, y de paso a las ayudas económicas que les aporta el gobierno del Principado en este concepto. En el caso de Gijón, no sólo se tramitan planes de empleo de origen autonómico. También hay planes de empleo propios. De hecho, ahora mismo ( y de cara al 2017) está abierto el plazo de recepción de solicitudes para ocupar 212 plazas del plan de empleo regional. Quienes no alcancen ese puesto quedarían en una bolsa de empleo de la que se nutriría un plan estrictamente local en unos meses.

El origen de los problemas en los planes de empleo está fechado en 2006 cuando desaparece el contrato de inserción social. A partir de ese momento, los ayuntamientos optan por otros modelos de contratación -fundamentalmente contrato de obra y servicio- para dar cabida en sus programas de empleo a aquellos colectivos de trabajadores con menores expectativas de incorporarse al mercado laboral normalizados. Unos por edad, otros por falta de conocimientos, otros por carecer de titulación, algunos por integrarse en colectivos especialmente desfavorecidos en el ámbito laboral...

Las irregularidades que asumen los jueces en la tramitación de los últimos planes municipales de Gijón, y por las que castigan al Ayuntamiento, tienen que ver con dos aspectos concretos. Por un lado, el hecho de que esos trabajadores de planes de empleo estén realizando funciones propias de la estructura municipal que deberían realizar empleados públicos y, por otro, que haciendo esa misma labor sus ingresos sean sustancialmente inferiores.

A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento ha intentado blindarse de nuevas demandas cambiando el convenio colectivo del personal laboral para incluir a beneficiarios de planes de empleo y darles más sueldo, diseñando proyectos singulares y de duración determinada para los contratos de obra y servicio y matizando la opción de los contratos de prácticas como otra vía alternativa. Si esos ajustes también fallan, Foro se plantea finiquitar los planes de empleo.