Detenido por agredir a su exmujer en plena calle y en presencia de dos niños en La Calzada

La Policía Local de Gijón detuvo en la madrugada de hoy a un hombre de 40 años vecino de la ciudad y cuya identidad responde a las iniciales B. V. S. acusado de cometer un delito de violencia de género. Los hechos habían tenido lugar ayer alrededor de las ocho de la tarde en la calle Puerto Rico. Al parecer, y según informó esta mañana el Ayuntamiento, fueron los testigos del ahora arrestado los que alertaron de la fuerte discusión que el imputado había mantenido con su pareja delante de dos niños menores de edad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de agentes. A pesar de que cuando llegaron al lugar el acusado ya se había marchado los testigos facilitaron a los agentes una completa descripción del vehículo en el que había huido el presunto agresor. Gracias a estos datos los funcionarios pudieron comprobar que el titular del vehículo era un hombre que tenía vigente una orden de alejamiento que le impedía acercarse a su exmujer, por lo que se pusieron en contacto con la víctima.

La mujer presentaba varias lesiones por lo que fue trasladada a un centro médico. Los funcionarios encargados de la investigación localizaron al acusado a la una y cuarto de la madrugada. El hombre estaba durmiendo dentro del coche. Desde el Ayuntamiento explican que los agentes "tocaron reiteradamente en los cristales y como el hombre no despertaba abrieron la puerta del copiloto, que no tenía puesto el dispositivo de cierre". Una vez identificado y comprobado que se trataba del individuo que se estaba buscando se procedió a la detención del acusado, que opuso una fuerte resistencia agarrándose fuerte al volante para que no le pudieran sacar del coche. Durante su traslado a la Comisaría el hombre "no paró de proferir amenazas de muerte a los agentes que le detuvieron".