The Offspring y Pennywise, cabezas de cartel de "Tsunami Xixón"

Las bandas californianas The Offspring y Pennywise son los principales atractivos del festival "Tsunami Xixón" que envolverá Gijón en música rock el fin de semana del 28 y 29 de julio con conciertos de pago y gratuitos en diferentes emplazamientos de la ciudad, desde la plaza Mayor hasta Laboral Ciudad de la Cultura.

The Offspring, con una trayectoria de 33 años y más de 60 millones de discos vendidos, actuará en Gijón el sábado 29 de julio. Dexter Holland, Noodles, Greg K. y Pete Parada se erigen como el principal reclamo en esta cita veraniega. En su concierto sonarán los grandes éxitos como "Self Esteem", "The kids aren´t alright" o "you´re gonna go far, kid".

La cita rockera ofrecerá más de 15 conciertos durante el fin de semana con presencia internacional, nacional y regional. Además de The Offspring y Pennywise destaca la comparecencia del grupo alemán Kadavar, un trío de rock psicodélico en el estilo de Led Zeppelin. Otros nombres son la agrupación vasca Berri Txarrak, los madrileños Toundra –banda instrumental que actuará con una orquesta sinfónica–, Sexy Zebras –que estrenarán este año su disco "Hola, somos los putos Sexy Zebras"– y Jardín de la Croix, otro grupo de la capital con composiciones de rock progresivo, math rock y post rock.





Desakato y Acid Mess, rock asturiano

Después de siete albums los asturianos de Llanera, Deskato, presentaron recientemente su último trabajo, "La teoría del fuego", que, por supuesto, sonará en el Tsunami Xixón. Junto a ellos actuará también Acid Mess, caracterizados por su "heavy psych" y tintes setenteros. El grupo ovetense lelva ya tres discos, el último de ellos salió recientemente al mercado bajo el título "III". El elenco completo del festival se irá conociendo paulatinamente.



Este nuevo proyecto musical llega a Gijón con vocación de perpetuarse como una cita más del verano local. "Es un evento internacional, que llega para sumar y tendrá una repercusión brutal; pretendemos involucrar a toda la ciudad", señaló esta mañana uno de sus promotores, Ramón Noguera. Junto a él, presentaron los primeros nombres de la cita Iván Méndez, el concejal de festejos, Jesús Martínez Salvador, y Miguel Ángel Montes, coordinador de eventos de la Laboral.



Entradas a la venta

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 10 de febrero con un precio de salida de 29 euros para los 500 primeros bonos a la venta. "No queremos que el coste suponga una barrera", aseguró Iván Méndez sobre este espectáculo que además contará con una parte deportiva enfocada al surf y al skate, ambas disciplinas "con mucho arraigo en Gijón": Desde el abono 501 hasta el 1.500 el precio será de 35 euros; a partir de 1.501 será de 39 euros y, finalmente, los días del festival costará 45 euros. Los puntos de venta será la recepción de la Laboral, el Centro Niemeyer en Aviles y la Oficina de Información Turística de Asturias, en Oviedo.