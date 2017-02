La bloguera de las mamás risueñas

Cuando uno encuentra en sus propios hijos la fuente de inspiración para su trabajo, el éxito está poco menos que garantizado. Eso mismo le ha pasado a la gijonesa Carmen Osorio, periodista, expresentadora de televisión y, actualmente, comunicadora que presume orgullosa de su triple maternidad en las redes sociales, logrando una gran repercusión en el ámbito de los canales de difusión de internet destinados a las madres. ¿La clave de su popularidad? Lo deja bien claro en su página web, que se define como "un blog para mamás con sentido del humor".

Da igual que una se halle entre sollozos de bebés o que tenga que cambiar el enésimo pañal del día. Todo se puede regar con una amplia sonrisa de madre, según la filosofía de Carmen Osorio. "Lo mismo cuento un plan que hicimos en familia o cómo nos ha ido quitando el pañal a uno de los niños. Pero siempre desde un punto de vista divertido, dándole un poco de humor", recalca Osorio, que tendrá que acudir el 18 de febrero a Madrid fruto de la popularidad que ha alcanzado su blog, llamado "No soy una drama mamá", finalista para recibir el premio al mejor blog de maternidad y crianza en la gala organizada por "Madresfera", que engloba a casi 4.000 blogs en castellano dedicados a maternidad y paternidad.

Carmen Osorio encontró en internet el canal para desarrollar, al mismo tiempo y en simbiosis perfecta, sus dos grandes aspiraciones en la vida: ser periodista y ser madre. Osorio, casada con el arquitecto José María Moreno, trabajó como redactora de LA NUEVA ESPAÑA y fue presentadora del concurso "Asturias en 25" en la cadena autonómica de televisión. Una vez se acabó su etapa televisiva fue cuando encontró su hueco, hace cuatro años, en internet.

"La idea surgió cuando estaba haciendo un máster en redes sociales. Como vi que en la tele no había mucha posibilidad de seguir, me quise especializar en redes sociales recién parida del segundo niño. Encontré que lo que más me atraía era un blog porque, al fin y al cabo, soy periodista y lo que me atrae desde siempre es contar historias. Aquello fue el impulso", cuenta Osorio. ¿Y por qué eligió el tema de la maternidad? "Era mamá de un niño de dos años y de un recién nacido, era el tema estrella de mi vida", añade sin titubeos. A esos dos hijos (Alfonso, de seis años, y Rafael, de cuatro) se le sumó otro posteriormente (Gabriel, de dos años).

Toda una triple experiencia que vuelca en sus textos de internet, muy compartidos: su blog supera las 100.000 visitas mensuales. "Más que nada hablo de vivencias que he tenido. Otros temas no los he tratado porque no los he vivido; la maternidad y cómo criar a los niños es un asunto muy personal, y no me meto en lo que no conozco. Pero lo cierto es que con tres niños puedo hablar de muchas cosas porque he vivido un poco de todo: tengo un pequeño que todavía usa pañal y bibe, uno mediano con una edad muy divertida y graciosa a la hora de comunicarse, y uno mayor, ya con seis años", cuenta esta periodista y madre gijonesa de 34 años.

La gestión del blog y sus cuentas de redes sociales le lleva unas cuatro horas diarias. "Me lo curro y trato de contestar a todos los que comentan", asegura Osorio. A raíz de sus publicaciones en internet ha realizado colaboraciones con la TPA o con el blog de Turismo del Principado.

Entre sus historias hay varias dedicadas a escapadas familiares por Asturias para realizar con niños. "Antes, cuando el mayor no tenía todavía partidos los fines de semana, hacíamos todos juntos algún plan todos los sábados y mucha gente estaba esperando a que lo contase, siempre con recomendaciones sobré cómo ir, qué llevar...", cuenta Osorio. ¿Pero cuál es su excursión favorita? "Para mí la ruta a la Olla de San Vicente. Es un clásico y los niños se pueden dar un baño, aunque el agua está un poco congelada. La hice de pequeña varias veces y la recuerdo con mucho cariño", responde la bloguera asturiana, que también ha conseguido picos de visitas a su blog con entradas como una carta abierta a los padres a raíz de la noticia, publicada por LA NUEVA ESPAÑA, de un partido de fútbol entre críos suspendido por la actitud de los progenitores.

Carmen Osorio, que ya obtiene ingresos por su labor en internet, está a la espera de saber si logra el premio de "Madresfera". Y, si se tercia, celebrarlo con sus tres hijos, aunque sea con un chapuzón en las gélidas aguas de la poza esmeralda del río Dobra. Y si no se gana, también. La cuestión es hacer planes interesantes en familia y, si lo merecen, difundirlos en la red.