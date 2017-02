Frenazo al plan urbanístico de Gijón por los errores detectados en un informe técnico

La tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) se le vuelve a atragantar al Ayuntamiento de Gijón. Tras la anulación judicial de los dos planes anteriores, gestionados en época de gobierno socialista en la ciudad, la tramitación del nuevo PGO a cargo del gobierno local de Foro se complica tras la detección de errores sustanciales en su aprobación inicial por parte del jefe del servicio técnico de Urbanismo.

El PGO queda ahora en "stand by" a la espera de consultar con expertos jurídicos qué pasos se deben seguir para la una tramitación con garantías jurídicas y para saber si los cambios que se deben introducir fruto de esos errores detectados exigen que el documento vuelva a pasar por el Pleno, como ya hiciera en su aprobación inicial.

En la comisión de Urbanismo de hoy estaba previsto que se dictaminase sobre varias alegaciones al PGO presentadas en su periodo de información pública. Sin embargo, los grupos no han tratado ninguna de ellas y se han limitado a acordar la necesidad de frenar el proceso para saber qué pasos se deben seguir tras el demoledor informe técnico de Urbanismo.

En primer lugar, han solicitado que el jefe del servicio técnico de Urbanismo eleve a definitivo su informa, que hasta ahora es un borrador. Y, además, que el secretario municipal elabore un informe jurídico sobre los pasos a seguir y si las modificaciones necesarias por esos errores sustanciales detectados exigen que el PGO vuelva a votarse en el Pleno, como ya se hiciera en su aprobación inicial en febrero del año pasado.

Desde el PSOE, único grupo que votó en contra de la aprobación inicial del PGO, se han mostrado muy críticos. "Existe una preocupación general en todos los grupos, que empiezan a ser conscientes de que la aprobación inicial se hizo sin las suficientes garantías, algo que nos congratula. Esa aprobación se hizo con un informe de los servicios municipales de un folio en el que se decía que todo estaba correcto y resulta que un año después nos encontramos con un borrador de un informe de 28 folios en los que la mitad se dedica a señalar errores del documento de aprobación inicial y cambios a realizar para seguir con él. No se debería haber aprobado en su momento y contenía muchos errores, los concejales del resto de la oposición aprobaron un plan de buena fe fiándose de un folio que decía que todo estaba bien", recordó la concejala socialista Begoña Fernández.

David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede, señaló que "siempre le hemos dicho a Couto (portavoz del gobierno local de Foro) que se tome las cosas con calma porque no van a ser los plazos que está marcando; en la ciudad Gijón, en urbanismo, no hemos hecho las cosas de la mejor forma posible".

En cuanto a Izquierda Unida, su portavoz, Aurelio Martín, culpó a Foro de la descoordinación entre los técnicos municipales y el equipo redactor del PGO, y no entiende que no transmitiesen a éste los errores que ahora detectan en un informe. "Me parece un tema serio", recalcó Martín, que añadió que "es un problema de que el gobierno debe liderar un proceso que se lleve con las suficientes garantías jurídicas".