La ciudad soportó una alta polución en la tarde y la noche del jueves

Gijón registró en la tarde y la noche del jueves elevados niveles de contaminación en sus estaciones de control de la calidad del aire. Las malas condiciones, que en algunas de las zonas persistieron durante varias horas, se debieron al aumento en la concentración de partículas PM 10 (inferiores a 10 micras). También hubo un incremento del benceno en la única estación que lo mide; la de la Avenida de la Constitución, denunció la Coordinadora Ecologista de Asturias.

Los ecologistas recogieron esos datos de la web del Principado, que señala los niveles de polución horaria en cada estación de control. La Coordinadora ha preguntado al Ayuntamiento de Gijón y al Principado por el origen de esa contaminación.

La peor situación se dio en la Avenida de los Hermanos Felgueroso, con elevados niveles de PM 10 entre las siete de la tarde y la medianoche del jueves. De esa franja, entre las siete y las diez las PM 10 superaron los 100 microgramos por metro cúbico de aire, alcanzando un pico de 288 a las nueve de la noche, el registro peor de toda Asturias a lo largo de la jornada.

En la estación de la Avenida de Castilla se reflejaron altos niveles de polución entre las ocho de la tarde y las once de la noche. De esa franja, entre las nueve y las once las PM 10 superaron los 100 microgramos, alcanzo un máximo de 165 a las once de. En Santa Bárbara se llegó a 139 microgramos de PM 10 por metro cúbico a las nueve de la noche, dentro unas mediciones con altos niveles entre las siete de la tarde y las once de la noche.

Entre las siete de la tarde y las nueve de la noche también se registraron altos niveles de PM 10 en la estación de la Avenida de La Argentina, alcanzando picos consecutivos de 100 a las nueve y a las diez.

A las ocho y las nueve de la noche también se anotaron altos niveles de PM 10 en la Avenida de la Constitución, alcanzado los 80 microgramos a las ocho. Por último, en la estación de Montevil se alcanzó un pico de 87 microgramos a las diez de la noche con altos niveles entre las nueve y las once.

"Se dispararon las partículas contaminantes coincidiendo con un fuerte incremento del cancerígeno benceno que paso de 0,93 microgramos por metro cúbico a 4,72, una subida del 525%" en la estación de la avenida de la Constitución, añade el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo.