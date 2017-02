El acusado de abusos reconoce que mandó mensajes "subidos de tono" a las dos niñas

El procesado por los supuestos abusos de dos menores de edad con discapacidad negó ser el autor de los hechos en el juicio celebrado ayer por la mañana a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. El acusado admite haber enviado mensajes "subidos de tono" a los teléfonos de las víctimas, sin embargo, defiende que las agresiones sexuales nunca se llegaron a producir.

La abogada de las niñas, Ana María González, del Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym) aseguró que "las menores reconocen los abusos" y además explica que "las amenazó para que no se lo contaran a las familias". La abogada además aclaró que "fue en el centro de apoyo escolar y familiar donde se descubrieron los abusos y desde donde se alertó a la familia". González también mantiene que "al tratarse de menores con un retraso madurativo que no se corresponde con la edad biológica, la expresión de lo acontecido se ve influido". La letrada defensora destaca que "en el informe, el equipo psicosocial tiene dudas ya que las menores no cuentan detalles de lo ocurrido y por tanto, no tienen los ítems suficientes para hacer una valoración". Además, pide una pena de 20 años de prisión y la libertad bajo vigilancia una vez cumplida la pena ya que considera que existen pruebas suficientes para emitir una condena firme. El acusado, un amigo de una de las familias, que tenía las llaves de la vivienda de una de ellas, entraba presuntamente en el domicilio cuando la madre se ausentaba y mantenía relaciones con las menores, según el informe de la Fiscalía.

La defensa pide la libre absolución del acusado ya que mantiene que la única versión es la de las niñas y duda de que los informes sean creíbles. Las víctimas testificaron tras un biombo para evitar el cruce de miradas con el hombre. La Fiscalía pide una condena de 18 años de prisión para el acusado y una indemnización de 2.000 euros para cada una de las víctimas. El juicio se reanudará el próximo viernes por la mañana con la lectura de las conclusiones de la acusación y la defensa.