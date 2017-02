Una actualidad fresca y con raspa

A lo largo del día de hoy, Gijón conocerá el nombre que portarán las dos sardinas protagonistas de este Antroxu gijonés 2017, una vez se realice el recuento de los votos populares, aunque las dos mascotas ya tienen su favorito: "Fina y Segura". Así lo aseguraron ayer los dos personajes típicos de estas fechas en su visita a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, acompañadas de su inseparable compañero Hilarión.

En esta visita, en la que no dudaron en fotografiarse con parte de la plantilla y participar en un vídeo en directo emitido por el diario en las redes sociales, las sardinas aseguraron estar "alocadas con el Antroxu", una edición, esta número 30 que, enfatizaron, "va a ser el mejor Carnaval de vuestras vidas", debido a que "ya se sabe, dos sardinas, doble diversión".

"¡Quién nos lo iba a decir, 30 años ya!" se sorprendieron las populares mascotas que quisieron recordar que "el Antroxu es una fiesta que cada año va a más, cada vez hay más ambiente y mejores charangas". Precisamente por ello, las sardinas siamesas declinaron las múltiples ofertas que tenían sobre la mesa para poder estar en el Antroxu. "Nos ofrecieron ir al Carnaval de Río de Janeiro, pero preferimos Gijón", arguyeron, por lo que lo único que pidan es que "los gijoneses nos quieran tanto como nosotras queremos a Gijón".

La ajetreada agenda de las sardinas dará comienzo el viernes con el pregón inaugural del Carnaval. De ahí, al Teatro Jovellanos en el concurso de charangas, el pasacalles por las principales vías gijonesas y, ya el martes, el tradicional entierro de las sardinas. "Vamos a estar en todo", esgrimieron, "que se acerquen a hacerse fotos con nosotras, a saludarnos, a tocarnos las escamas... que nosotras tenemos muy buena raspa". Eso sí, "igual que a los Reyes Magos se les deja turrón, a nosotras nos tienen que dejar frixuelos, solos, con nata, con chocolate o como quieran", aseveraron recordando el postre típico de estas fiestas en Asturias.

En su afilado repaso por la actualidad, no pudieron obviar un tema tan recurrente como la situación que atraviesa el Sporting. "El otro día fuimos a entrenar con ellos e hicimos todos los ejercicios de Eva Nasarre", bromearon. Tanto fue así que "el domingo iba a salir a jugar, pero cuando el Atlético marcó el segundo gol, Rubi me dijo que me sentara", rememoró una de las siamesas. Su consejo para el club rojiblanco, "que se pongan las pilas, que tomen ejemplo de las charangas gijonesas que cada año van a mejor", apuntaron.

Precisamente, sobre la docena de comparsas participantes en esta 30 edición del concurso de charangas, aseguraron que "no tenemos favorita, nos gustan todas", obviando de esta manera entrar en polémica.

En cuanto a los disfraces que creen que van a ver en mayor número, lo tienen claro. "Donald Trump, obviamente", además de "la Merkel, que es un disfraz muy socorrido, y de Rajoy", sin olvidarse de "Pedro Sánchez, que es un tipo con mucho futuro político", aseguraron mordazmente.

El Antroxu gijonés ya está aquí e inundará en los próximos días de color, sonido y alegría las calles de la ciudad, en una de las fiestas más queridas por los habitantes de la villa. Una época para reírse de todo, en la que el humor, la mordacidad y los chascarrilos estarán presentes hasta que, el próximo sábado sean sustituidos por los lloros en el entierro de las sardinas. Hasta que llegue ese momento, toca disfrutar que "nunca volvió ninguna sardina para contarnos que lo pasara mal en esta fiesta", tal como sentenciaron al unísono las dos populares mascotas.