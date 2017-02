Una conocida tuitera carga contra Saúl Craviotto por su critica a los maltratadores

Por extraño que pueda parecer la feroz crítica que Saúl Craviotto le dedicó el pasado jueves a los maltratadores en un vídeo colgado en sus redes sociales no ha gustado a todo el mundo. Una conocida usuaria de Twitter ha cargado contra el deportista olímpico residente en Gijón que el pasado jueves llamó "mierdas" a los autores de delitos contra la violencia de género. A pesar de que primero agradece el mensaje de Craviotto la internauta empieza luego las críticas. "Tus propios compañeros no saben aún que la violencia de género es sólo sobre mujeres", critica @barbijaputa poco antes de mostrar en varios "tuits" pantallazos de informaciones periodísticas en las que se hace referencia a la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en asuntos de violencia de género. "A veces son los propios agentes los asesinos", llega a decir la tuitera.





No es la primera vez que esta usuaria de Twitter vive una polémica en la red social . Sus comentarios son, en no pocas ocasiones, objeto de un gran revuelo. En esta ocasión su critica se ha quedado aislada ya que Saúl Craviotto ha recibido numerosos apoyos por sus palabras contra los maltratadores. No en vano en el vídeo el piragüista mostraba su deseo de detener "uno a uno" a todos los autores de delitos de violencia de género.