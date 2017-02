"Benjy Mariposa", la nadadora arisca

"Ésta es la más arisca de todas. Del resto, bueno, puedes hacer carrera, pero ésta es muy arisca". Así habla el ganadero gijonés Eduardo Fernández sobre "Castiello Benjy Mariposa", la vaca de 300 kilos y 18 meses de edad que el lunes tuvo que ser rescatada en la parroquia gijonesa de Castiello de Bernueces tras escaparse de su finca y acabar en la piscina del vecino, donde estuvo dos horas nadando antes de ser rescatada por su criador.

Eduardo Fernández lleva dieciocho años al cargo de la ganadería, entre el cucho y los mugidos. "Mejor no me hubiera dedicado a esto", desvela entre risas, consciente de que no es un ganadero al uso. "Soy una persona algo anárquica y para esto hay que ser constante, porque la vaca es un animal de costumbres", sostiene. Pero no todas sus vacas son metódicas. Alguna es más inquieta de lo normal, como "Castiello Benjy Mariposa", nombre oficial de la res que tuvo en vilo a los vecinos de la parroquia de Castiello de Bernueces el pasado lunes.

"Me avisaron de que se escaparon seis vacas y que una se había caído dentro de una piscina. Al principio me asusté", confiesa el ganadero, que se apresuró a llegar al lugar del suceso, a un kilómetro escaso de donde debía estar pastando la vaca. "Decidí ir a por un tractor con pala para sacarla, le pusimos una cabezada y la semicolgamos para que no se ahogara. Poco a poco la arrastramos sobre la pared de la piscina y, tirando de ella, la sacamos del agua", resume. "Sana y salva, ahí la tienes", sonríe Fernández señalando a la vaca nadadora después de echarle el pienso.

El animal tuvo suerte. "Si llega a pesar más no habría sido tan fácil sacarla", reconoce Fernández, que se ocupa de casi un centenar de vacas. "Tengo 33 vacas de ordeño estabuladas en la cuadra durante el invierno y fuera durante el verano, otras 33 más o menos que son adultas secas y novillas, y también algunas de unos meses que ni siquiera salen fuera de la cuadra por el momento". Este ganadero asegura que menos de ocho horas no está trabajando porque hay mucha faena, "aunque siempre dejas algunas cosas por hacer, salvo el ordeño dos veces al día que me exijo", apunta mientras arrima la puerta del cercado para evitar que "Castiello Benjy Mariposa" ponga otra vez a remojo su arisco carácter.